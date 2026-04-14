Comunidad invertirá 8 millones en un centro de innovación para conectar empresas tecnológicas y ayudar en su crecimiento

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a Cupra City Garage Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). El acto forma parte del lanzamiento mundial del Cupra Raval, primer eléctrico urbano de la marca diseñado y - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la inversión de 8 millones de euros para los próximos cuatro años en un centro de innovación para conectar empresas tecnológicas con grandes corporaciones, inversores y Administraciones públicas y ayudar en su crecimiento.

"Lo hacemos en la región con mayor oferta de enseñanzas superiores tanto universitaria como de Formación Profesional y también en las enseñanzas artísticas, con grandes proyectos por delante que son referencia cada uno en su sector en Europa", ha señalado este martes durante su intervención en el foro económico 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!', organizado por El Español, Invertia y Disruptores.

La iniciativa Madrid Venture Client Hub está orientada a reforzar el posicionamiento de la región como uno de los principales polos de innovación de Europa. Este modelo, probado internacionalmente, permitirá a las compañías incorporar tecnología de vanguardia de forma ágil y eficiente, reduciendo los tiempos habituales de innovación y generando nuevas oportunidades.

Este plan nacerá como programa para convertirse posteriormente en un centro de referencia que facilitará la puesta en marcha de programas piloto entre grandes entidades y compañías emergentes. Asimismo, facilitará la llegada de empresas tecnológicas internacionales a la región, que podrán colaborar con compañías madrileñas, atraer inversión y generar empleo en la Comunidad de Madrid.

Además, apoyará la participación de compañías regionales en misiones empresariales a nivel internacional y encuentros con grandes corporaciones e inversores en otros países, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de crecimiento y acceso a nuevos mercados.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca desarrollar una economía más innovadora, competitiva y abierta al mundo, fomentando la colaboración entre empresas, la adopción de nuevas tecnologías y la generación de soluciones de alto valor añadido. El proyecto, que se inicia como programa, contribuirá además a la creación de empleo cualificado, al fortalecimiento del ecosistema empresarial y a la atracción de talento e inversión internacional.

La iniciativa busca reforzar el compromiso del Gobierno regional con la transformación digital, la modernización del tejido productivo y el posicionamiento de Madrid como "un entorno atractivo" para el desarrollo y escalado de proyectos tecnológicos.

"Todo esto va a generar más riqueza, más empleo y oportunidades que queremos que lleguen a España entera, porque para eso también somos su capital. Pero para esto es fundamental que las Administraciones y las empresas trabajen en leal colaboración y sin intromisiones, y que las instituciones públicas y privadas estén sencillamente los mejores, donde rija el criterio técnico, la experiencia y el concurso de oposición", ha defendido Ayuso.