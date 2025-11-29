La Comunidad invierte 80 millones en la compra de 640.000 dosis de vacunas contra el herpes zóster

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá más de 80 millones de euros en la compra de 640.000 dosis de vacunas contra el herpes zóster, disponible en el calendario de vacunación para personas de 65 a 80 años y para grupos de riesgo.

En concreto, el Consejo de Gobierno de esta semana ha dado luz verde al suministro de estas dosis y se autoriza un gasto plurianual por importe de 80.038.400 euros (IVA incluido), para los años 2025, 2026 y 2027.

El Gobierno regional incorporó la inmunización contra esta enfermedad vírica en 2022 para prevenir tanto su aparición como las complicaciones que se derivan de ella y cada año se van incluyendo nuevos cohortes a vacunar. Así, en 2023 y 2024 se ampliaron entre los 75 y 80 años y en 2025, a las personas de 72, 73 y 74 años.

En 2025 se aconseje vacunar con pauta de dos dosis, separadas entre sí, al menos, dos meses a los ciudadanos de 65 a 68 años (nacidas entre 1957 y 1960), así como a personas de 72 a 80 años (nacidas entre 1945 y 1953) y las que tienen entre 81 y 83 años (nacidas entre 1942-1944 no vacunadas con anterioridad).

Igualmente, está aconsejada para las personas adultas con determinados factores de riesgo como trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) o de órgano sólido (TOS); tratamiento con fármacos anti-JAK y VIH; hemopatías malignas; o tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia.

También aquellas que hayan sufrido dos o más episodios de esta patología y a las que, a partir de los 50 años (edad a partir de la cual la incidencia es mayor), estén en tratamiento con inmunomoduladores o inmunosupresores.

VACUNAS HASTA SEPTIEMBRE

Hasta el 30 de septiembre de 2025 se han administrado un total de 963.093 dosis de vacuna frente al herpes zóster. Se ha vacunado a un total de 506.697 personas, de las que el 84,3% se han inmunizado en Atención Primaria, según el último informe de seguimiento de la vacunación frente a herpes zóster en la Comunidad de Madrid, consultado por Europa Press.

La cobertura global de vacunación con indicación por edad, con al menos una dosis de vacuna, ha sido del 46,2%, ascendiendo al 60,4% en la cohorte de 1942 y al 58,2% en la cohorte de 1957, las primeras en las que se inició la vacunación en 2022. En las cohortes incluidas en 2023 dicha cobertura oscila entre el 53,0% y el 57,7%, en las incluidas en 2024 entre el 44,7% y el 50,6% y en las recientemente incluidas al inicio de 2025, entre 23,3% y 32,5%.

El 90,1% de las personas vacunadas con indicación por edad han recibido la pauta completa de vacunación (dos dosis). Este porcentaje asciende de forma global a 93,5% en las cohortes que iniciaron la vacunación en 2022, a 93,2% en las cohortes que iniciaron la vacunación en 2023 y a 91,4% en las cohortes que iniciaron la vacunación en 2024. Este porcentaje disminuye a 82,1% en las cohortes incluidas al inicio de 2025.

En cuanto a las dosis administradas en la población en la que consta la condición de riesgo, la mayoría han sido en personas con VIH (26%), seguido de personas en tratamiento con fármacos anti-JAK (21%), personas a partir de 50 años en tratamiento con otros fármacos inmunosupresores (16%), personas con hemopatías malignas (11,7%) y personas con tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia (11,5%). Del total de personas vacunadas en las que se conoce la condición de riesgo, el 77,8% presentan pauta completa de vacunación.

EL HERPES ZÓSTER

El herpes zóster está causado por el virus de la varicela-zoster y es más prevalente en mujeres. Adquirido generalmente en la infancia, queda latente en el organismo y la posibilidad de que aparezca va aumentando a partir de esa edad, especialmente si la persona presenta inmunosupresión u otras condiciones de riesgo.

Las tasas de incidencia son mayores a partir de los 50 años y en mujeres, aumentando con la edad y, de manera considerable, con la presencia de inmunodepresión y ciertas condiciones de riesgo

Se manifiesta como una erupción en la piel de características similares a la varicela, que puede ser sumamente dolorosa. Presenta una baja mortalidad, pero sus complicaciones, como la neuralgia postherpética, pueden disminuir la calidad de vida de los pacientes y llegar a ocasionar discapacidad, incrementando, además, la necesidad de asistencia sanitaria y farmacológica.