La Comunidad invierte cerca de 40 millones de euros en el primer año del Plan de Dinamización del Sector Primario

El consejero Novillo ha realizado un balance de las actuaciones desde su puesta en marcha en abril del pasado añoduranteunavisita a una finca de Estremera. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha invertido 39,19 millones de euros en el Plan de Dinamización del Sector Primario desde su puesta en marcha en abril de 2025, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Esto supone un 26,42% de los 148 millones previstos para el quinquenio 2025-2029, con los que se están desarrollando sus seis ejes y 35 medidas para abordar los problemas del relevo generacional, la pérdida de rentabilidad, la modernización de infraestructuras y la digitalización.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha presentado hoy el balance de esta hoja de ruta para el sector agrario, durante su visita a una finca agrícola de Estremera.

En esta propiedad ha podido conocer una importante variedad de productos como el trigo, el maíz, la cebada, la colza, la adormidera y el olivo, así como comprobar la aplicación de las ayudas que ha recibido del Ejecutivo autonómico esta explotación, por valor de 115.388 euros.

Novillo ha valorado la plantación de nuevos olivos en estos terrenos, ya que se trata de uno de los principales cultivos de la región que la Comunidad de Madrid busca proteger y que cuenta actualmente con 29.974 hectáreas.

También quiere preservar el viñedo en vaso, por lo que el Plan de Dinamización tiene un programa destinado al cuidado de cepas viejas, otorgando 500.000 euros a las que llevan más de 30 años en la región.

Asimismo, el consejero ha destacado la importancia de incorporar y asesorar a jóvenes en esta profesión, una iniciativa que en 2025 permitió sumar a 57 personas de entre 18 y 40 años, y 11 de 41 a 60.

Este año esta acción contará con un presupuesto de 700.000 euros, de los que 500.000 favorecerán las incorporaciones y 200.000, la cesión de propiedades de quienes están próximos a la edad de jubilación.

Además, el Ejecutivo autonómico también busca acercar esta labor a los más jóvenes a través de jornadas, actividades y talleres en diferentes instalaciones agrarias. Así, en estos doce meses, 1.051 estudiantes de entre 8 y 18 años han participado en el programa Agrokids.

AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

En cuanto a las ayudas a la modernización, se han invertido 7,1 millones en 2025 para atender a los 200 agricultores y ganaderos que las solicitaron (un 61% más que en 2024).

Junto a ello, se han aportado 4,2 millones a inversiones en la industria de transformación y comercialización de productos agroalimentarios.

También se ha favorecido la introducción de la tecnología, con iniciativas como un estudio en una ganadería de Riosequillo para el uso de vallados virtuales y collares GPS en el manejo regenerativo de pastos Asimismo, para conservar y mejorar la riqueza del suelo, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) está llevando a cabo un proyecto de I+D sobre regeneración tras incendios forestales, en el que expertos han trabajado en 2025 en una superficie de 2.224 hectáreas en áreas afectadas de Aranjuez y Tres Cantos.

DEFENSA DE LOS INTERESES REGIONALES

El consejero ha explicado que se han elevado las necesidades de los profesionales de la región tanto al Gobierno central como a la Unión Europea, ya que otro de los objetivos planteados era liderar la posición común en la futura negociación de la reforma de la PAC para el período 2028-2034.

Entre otras acciones, el pasado abril la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo una reunión con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen. Díaz Ayuso reiteró la importancia de revisar la PAC y mantener los dos pilares de ayudas, claves para el sector.

Además, solicitó el refuerzo de los controles en frontera a los productos agroalimentarios importados, especialmente ante al acuerdo con MERCOSUR, señalando la desigualdad de oportunidades que sufren los trabajadores españoles y sus dificultades de supervivencia y competitividad.