La Comunidad lamenta el fallecimiento del productor teatral Juanjo Seoane: "Hoy el mundo del teatro está de luto"

Juanjo Seoane - PALACIO DE FESTIVALES

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, ha lamentado este lunes el fallecimiento del productor teatral santanderino Juanjo Seoane, distinguido con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en el año 2010.

"Hoy el mundo del teatro está de luto. Con profunda tristeza decimos adiós a Juanjo Seoane. Nuestra historia. Uno de los grandes productores de España", ha trasladado el consejero en una publicación en la red social 'X'.

Cantabria despedirá este martes en un funeral al productor, Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2014, que falleció este domingo a los 86 años.

Seoane dedicó medio siglo de vida al mundo del teatro y la escena y recibió numerosos reconocimientos, como el citado Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en Teatro en 2010, el Premio CERES a la mejor trayectoria empresarial en 2012 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Además, en Cantabria recibió el Emboque de Oro, en 2007, y el Premio Hermanos Tonetti.

Entre las producciones en las que participó a lo largo de su trayectoria destacan montajes como 'Isabel, reina de corazones', 'La violación de Lucrecia', 'Un tranvía llamado deseo', 'El pisito', 'West Side Story', 'El retrato de Dorian Gray', 'Dulce pájaro de juventud', 'Fortunata y Jacinta', o 'Rosas de Otoño', además de la Medea con Montserrat Caballé y José Carreras en el Teatro Romano de Mérida.

Además, trabajó con importantes actrices y actores, entre ellos Nuria Espert, Amparo Rivelles, Concha Velasco, Analía Gadé, Berta Riaza, María Fernanda D'Ocón, Adolfo Marsillach, José Luis Pellicena, Nati Mistral, Conchita Montes, Víctor Valverde, Vicente Parra, Aurora Redondo, María Jesús Valdés, entre muchos otros.