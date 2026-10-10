La Comunidad lamenta la suspensión del partido en Vallecas y llama a dejar a un lado la "crispación y el sabotaje"

Fans of Rayo Vallecano throw paper planes in protest against Martin Presa, president of Rayo Vallecanoduring the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Athletic Club at Vallecas stadium on October 10, 2026, in M - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha condenado la suspensión del partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao este sábado en el Estadio Municipal de Vallecas tras el lanzamiento de objetos desde la grada, y ha hecho un llamamiento a dejar a un lado la "crispación y el sabotaje".

"Hacemos un llamamiento a la unidad en torno a los valores del deporte. La crispación y el sabotaje no resuelven ningún problema. Ni el Rayo Vallecano y ni el Athletic Club se merecían esta situación. Respeto", ha manifestado De Paco en su perfil oficial en la red social 'X'.

El partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo y el Athletic se ha suspendido por el lanzamiento masivo de bolas de plástico y aviones de papel desde la grada al terreno de juego en protesta contra el presidente del club madrileño, Rubén Martín Presa.

El de este sábado era el primer partido en Vallecas este curso después de que la Comunidad de Madrid levantase la suspensión cautelar de la concesión del uso del estadio. El 28 de julio, la Comunidad dictó una orden de extinción de la concesión, tras detectar una auditoría iniciada en octubre graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.