La Comunidad lanza un Plan Estratégico de Atención Primaria adaptado a los nuevos retos sociales y tecnológicos

La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado el Plan Estratégico de Atención Primaria 2026-2028 (PLANEAp), orientado al fortalecimiento de este pimer nivel asistencial y basado en un modelo centrado en la persona y adaptado a nuevos retos sociales y tecnológicos.

La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha presentado este martes esta iniciativa en el Centro de Salud Paseo Imperial de la capital, en un acto con trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), representantes de universidades, sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes.

"El envejecimiento de la población, la mayor complejidad clínica, la cronicidad, los problemas psicosociales, las nuevas expectativas de los pacientes, la escasez de determinados perfiles profesionales o la rapidez del cambio tecnológico, elevan cada día las exigencias sobre los equipos", ha subrayado la viceconsejera.

En esta línea, Gutiérrez ha remarcado que el PLANEAp no es un "un catálogo de buenas intenciones", sino "una hoja de ruta ambiciosa, pero sobre todo sólida, para transformar la práctica cotidiana".

En concreto, según ha explicado el Gobierno regional, el plan tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades cambiantes de la población madrileña, promoviendo una atención más cercana, integral y coordinada, con mejores resultados en salud.

Se articula a través de ocho líneas estratégicas que abarcan, entre otros ámbitos, la mejora del modelo asistencial, el impulso a la flexibilidad organizativa, el desarrollo profesional, la innovación tecnológica, la humanización y la modernización de las infraestructuras sanitarias.

Asimismo, incluye medidas orientadas a reforzar la comunicación, la transparencia y la relación con los grupos de interés, así como a garantizar un modelo organizativo sólido basado en el liderazgo y el buen gobierno.

Desde el Ejecutivo autonómico han destacado que con esta iniciativa se refuerza su compromiso con una Atención Primaria "moderna, innovadora y orientada a ofrecer una asistencia de calidad" a más de siete millones de ciudadanos en sus 265 centros de salud, 163 consultorios locales y 80 puntos de atención continuada por toda la región.

Con una plantilla de 15.836 profesionales, en los tres últimos años se ha incrementado un 4% con más médicos de familia y pediatras. En total, gestionaron más de 51 millones de consultas, según las cifras de la Comunidad.