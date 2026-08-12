La Comunidad licita por 2,9 millones las obras de Velintonia, que comenzarán en el último trimestre del año

Archivo - Exterior de Velintonia, a 2 de junio de 2025, en Madrid (España). Velintonia es la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre comprada recientemente por el Gobierno regional con el fin de homenajear a la Generación del 27. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha licitado por 2,9 millones de euros las obras de rehabilitación de Velintonia, la antigua residencia del poeta y premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, para convertirla en la futura Casa de la Poesía, con unos trabajos que comenzarán en el último trimestre de este año.

La actuación mantendrá como criterio principal la conservación y restauración de los elementos arquitectónicos existentes, al tiempo que adaptará la vivienda a sus nuevas necesidades como espacio museístico y la dotará de zonas destinadas a usos culturales, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

En concreto, se tratará de recuperar en la medida de lo posible todos los suelos originales de 1927, año en el que se construyó la casa, y se mantendrá la disposición que adquirió la vivienda tras la reforma acometida en los años 40.

La planta baja será el espacio con una menor intervención y un mayor grado de preservación tanto en la distribución de las estancias como en sus acabados. Además, podrá incorporar pequeñas estaciones museográficas con comparativas del estado de la casa antes de su rehabilitación, así como fotografías y escenas vinculadas al periodo en el que Aleixandre residió en ella.

La entrada del público se realizará por el semisótano, desde la calle del Atajo, una solución que permitirá canalizar la llegada de grupos escolares y visitas guiadas de mayor tamaño sin modificar ni poner en riesgo el entorno del acceso principal original de la vivienda.

RECUPERACIÓN DEL JARDÍN Y DEL CEDRO LIBANÉS

Junto a la rehabilitación del inmueble, la Comunidad ha diseñado un proyecto específico de paisajismo y jardinería para recuperar y conservar el jardín de Velintonia y el cedro libanés de la parcela.

También se ha redactado un proyecto arqueo-paleontológico, obligatorio al encontrarse el inmueble en una zona arqueológica. Ambas actuaciones se ejecutarán de manera simultánea a las obras de rehabilitación y musealización.

Los trabajos, licitados a través de Planifica Madrid, persiguen recuperar el espíritu literario y de encuentro que caracterizó durante décadas el hogar de Vicente Aleixandre y adaptar el inmueble para su funcionamiento como Casa de la Poesía.

LA FUTURA CASA DE LA POESÍA, PREVISTA PARA 2027

De este modo, se prevé cumplir con la hoja de ruta marcada por el consejero para poner a disposición de los madrileños este nuevo espacio cultural en 2027, año de conmemoración del centenario de la Generación del 27 y del 50º aniversario de la concesión del Nobel a Vicente Aleixandre.

El que fue hogar de Aleixandre en la capital también fue refugio poético de personalidades como Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Miguel Hernández, entre otros.

Tal ha sido su relevancia en el desarrollo y difusión de la poesía contemporánea española que la Comunidad de Madrid declaró recientemente Velintonia como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial. Previamente, la casa ya estaba protegida como Bien de Interés Patrimonial (BIP).

Así, la futura Casa de la Poesía, junto a otros espacios como la Casa de Lope de Vega o la Casa Natal de Cervantes, buscará recuperar el carácter literario y de encuentro que definió el hogar de Aleixandre y convertir el espacio en un centro de referencia para la creación poética contemporánea y el impulso de nuevos autores.

Para ello, contará con una programación orientada a apoyar a jóvenes poetas y difundir el legado de la Generación del 27 mediante actividades como charlas, congresos y exposiciones, además de fomentar la creación literaria en el Madrid del siglo XXI.

El homenaje de la Comunidad de Madrid a la Generación del 27 en la conmemoración de su centenario sumará más de 40 actividades de 10 disciplinas diferentes en colaboración con otras comunidades autónomas y en el que el profesor y escritor Andrés Amorós tendrá "una importancia muy representativa".

UN REFUGIO POÉTICO PARA LA GENERACIÓN DEL 27 EN MADRID

Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 - Madrid, 1984) se instaló en la vivienda unifamiliar situada en el número 3 de la calle que hoy lleva su nombre, en 1927, recién construida. En ella celebraba reuniones y tertulias donde se reunían poetas, escritores, artistas e intelectuales del siglo XX, convirtiéndola en un punto de encuentro que alcanzó su mayor notoriedad cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1977.

Tras abandonarla durante la Guerra Civil, Aleixandre regresó en 1940 y cambió la distribución, de manera que actualmente está dividida en dos viviendas con acceso independiente. Tras su muerte, Velintonia quedó deshabitada hasta su adquisición por parte del Ejecutivo autonómico en subasta pública por 3,1 millones de euros.

Figura clave de la poesía del siglo XX, Aleixandre fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1933 por 'La destrucción o el amor' y nombrado académico de la Real Academia Española en 1949. En 1977 recibió el Nobel de Literatura.

El poeta entabló amistad con destacados miembros de la Generación del 27. El constante paso de estos autores por las estancias de Velintonia transformó la casa en escenario de encuentros, conversaciones y tertulias poéticas que marcaron una época en la Edad de Plata de la cultura española.