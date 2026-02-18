La Comunidad lideró la creación de sociedades en España en 2025 con 28.975, el 21,4% del total nacional, según notarios

Archivo - Imagen de archivo de un ordenador. - GVA - Archivo

La Comunidad de Madrid lideró la creación de nuevas sociedades durante 2025, con 28.975, concentrando así el 21,4% del total nacional, en un año en el que España registró además la segunda cifra más alta de la serie histórica, 135.129, tras el máximo alcanzado en 2007 (149.100), de acuerdo con los datos del Centro de Información Estadística del Notariado.

La región, junto a Cataluña (20,1%), Andalucía (16,8%) y Comunidad Valenciana (13,1%), concentraron conjuntamente el 71,4% del total de nuevas constituciones durante el ejercicio. En el extremo opuesto, las comunidades con menor número de sociedades creadas fueron La Rioja (555 sociedades), Cantabria (975) y Navarra (1.155).

Si se analizan los datos en términos per cápita, ajustando la creación de sociedades por la población existen algunos cambios entre las Comunidades Autónomas con mayor dinamismo. En el conjunto de España se crearon en 2025 unas 2.760 sociedades por millón de habitantes.

Esta ratio fue mayor en la Comunidad de Madrid (4.073), Islas Baleares (3.926), Cataluña (3.339) y Comunidad Valenciana (3.258), según el informe.

En cambio, Andalucía (2.611) se situó en esta métrica ligeramente por debajo de la media nacional, aunque supera a las restantes doce autonomías. Los territorios con un índice menor por millar de habitante fueron Castilla y León (1.517), Extremadura (1.530) y Cantabria (1.643).

CONTEXTO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO POSITIVO

La evolución mensual de la constitución de sociedades en 2025 en el conjunto del país se enmarca "en un contexto de crecimiento económico positivo durante todo el año", con un promedio de 11.261 nuevas sociedades creadas por mes, frente a las 10.364 de 2024.

Aunque el PIB creció menos intensamente en 2025 que en 2024 (2,8% frente al 3,5%), la creación de empresas aumentó con mayor fuerza en 2025 (8,7% frente al 8% del año anterior).

Además, se mantiene un patrón de estacionalidad similar al de ejercicios anteriores, con un descenso acusado en agosto por tratarse de un mes tradicionalmente de menor actividad económica.

En 2025, el segmento con mayor número de sociedades constituidas fue el de sociedades de menor tamaño, con un capital fundacional de entre 3.000 euros y 4.000 euros, representando el 72% del total de sociedades creadas y que mayoritariamente adquirieron la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), con un total de 96.860 sociedades.

En comparación con 2024, aquellas con un capital entre 3.000 y 4.000 euros se incrementaron un 7,8%, lo que se traduce en 7.024 sociedades más en 2025 con respecto a 2024. Mientras, las sociedades con un capital fundacional superior a 4.000 euros han aumentado un 10,8% frente a 2024.

SOCIEDADES LIQUIDADAS SOBRE SOCIEDADES CREADAS

De acuerdo con los datos del Centro de Información Estadística del Notariado, en el año 2025, por cada 100 nuevas sociedades 3 que se constituyeron en España se liquidaron en ese mismo periodo el 26,4%.

La ratio de sociedades liquidadas sobre las creadas de 2025 es una de las más bajas de la serie histórica y si se pone en perspectiva temporal, supone una prolongación del descenso que se observa desde 2023, tras haberse producido el máximo de la serie histórica en 2022 (32,2%).

En el año 2007 el porcentaje de sociedades liquidadas sobre el total de sociedades creadas se situaba en el mínimo porcentaje de la serie con un 13,3% y fue creciendo paulatinamente hasta alcanzar el 31,9% en el año 2013. Tras dos años de ligero descenso (2014-2015) la ratio de sociedades liquidadas volvió a aumentar paulatinamente en los años siguientes hasta alcanzar el máximo histórico en 2022.

ES POSIBLE AUTORIZAR ESTOS ACTOS TAMBIÉN DE MANERA TELEMÁTICA

La portavoz nacional del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, ha explicado que los notarios acompañan a los emprendedores desde el inicio del proceso de constitución de sus sociedades, garantizando la legalidad y prestando un asesoramiento jurídico imparcial y gratuito.

"Nuestra intervención continúa posteriormente en trámites societarios como el nombramiento y cese de administradores, las ampliaciones o reducciones de capital, las modificaciones estatutarias o la liquidación de sociedades, entre otros", ha señalado.

Desde 2023, tras la entrada en vigor de la Ley 11/2023, los notarios pueden autorizar algunos de estos actos también de manera telemática en la Sede Electrónica Notarial, accesible desde su portal, lo que supone una alternativa para aquellas personas que puedan preferir esta vía o tener dificultades físicas, familiares, laborales o de desplazamiento.