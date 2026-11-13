La Comunidad llama a "coser las heridas del sanchismo" y acabar con un Gobierno "decadente" y "corrupto" el 29N

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "coser las heridas del sanchismo" y en las elecciones del 29 de noviembre "poner fin a un Gobierno decadente y corrupto" que ha traído la "decadencia" a España.

Así lo ha manifestado el también portavoz del Gobierno madrileño en declaraciones a la prensa, donde ha trasladado su confianza en que los comicios servirán echar al presidente Pedro Sánchez de Moncloa y que "un Gobierno decente pueda tomar las riendas de este país".

En el contexto electoral, preguntado por la participación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el mitin de apertura de campaña del jueves en Sevilla, García Martín ha recordado que "está imputada" y se tendrá que sentar ante un jurado popular por usar Moncloa "como una suerte de agencia de negocios personal" y la Universidad "para lucrarse".

"Muy desesperados tienen que estar, pero es que no van a engañar a absolutamente nadie, porque saben los españoles que todo el entorno de Pedro Sánchez, comenzando por su mujer, continuando por su hermano, comenzando por sus personas de confianza, el señor Ábalos, el señor Koldo, el señor Santos Cerdán, están todos imputados, algunos de ellos en la cárcel", ha reprochado.

Así, el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha planteado las elecciones generales como una elección entre "corrupción, decadencia y ese entorno corrupto del señor Sánchez" y un "Gobierno decente que es el que tiene que tomar las riendas". "Acordémonos de lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre", ha zanjado