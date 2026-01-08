Comunidad llama a donar sangre tras unas fechas navideñas en las que bajan las donaciones un 25%

Archivo - Una persona dona sangre - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha llamado este jueves a los madrileños a donar sangre tras unas fechas navideñas en las que las donaciones suelen bajar un 25% mientras la actividad asistencial se mantiene.

En concreto, los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre de los grupos '0-', '0+', 'A+', A-' y 'B-', según ha remarcado la consejera durante una visita al Hospital Enfermera Isabel Zendal.

"En Navidad disminuye un 25% aproximadamente la donación de sangre, pues por las fiestas y por muchos viajes, pero la enfermedad y las cirugías continúan, con lo cual ahora hacemos un llamamiento y sabemos que los madrileños son solidarios", ha remarcado.

Los hospitales precisan diariamente para tratamientos e intervenciones quirúrgicas unas 650 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias. Solo en un parto complicado se pueden llegar a emplear hasta 10 bolsas de sangre si hay una hemorragia masiva, ha recordado el Centro de Transfusión.

En la Comunidad de Madrid se realizan alrededor de 240.000 aportaciones al año y en una intervención quirúrgica en ocasiones se puede consumir el equivalente a 20 donaciones.

Además, para atender la demanda hospitalaria, la Administración autonómica necesita otras 900 diarias, teniendo en cuenta que algunos componentes, como las plaquetas, caducan a los cinco días; y se necesitan 650 bolsas de sangre fresca al día para garantizar las existencias.

LA DONACIÓN, UN PROCESO SENCILLO

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.