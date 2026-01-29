La Comunidad llama a los madrileños a acudir a la misa en La Almudena por Adamuz y pide a MM que "no emponzoñe"

El consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, a su llegada a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Four Seasons, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha hecho un llamamiento a "todos los madrileños" para que acudan a la misa en la Catedral de la Almudena para honrar a las 45 víctimas del accidente de tren en Adamuz, al tiempo que ha pedido a Más Madrid que respete "el dolor de las víctimas" y "no emponzoñe".

"Es la manera que tenemos en nuestro país desde hace muchísimos años de honrar la memoria de todos los seres queridos que hemos perdido y, por tanto, tendremos ese momento de recogimiento", ha destacado García Martín en declaraciones a los medios durante una visita a la ampliación de las instalaciones para jueces y fiscales de la calle Poeta Joan Maragall, 53.

Tras las críticas de Más Madrid por esta homilía --que consideran un intento de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de querer ser "protagonista--, el consejero les ha pedido que no traten "de mezclar cuestiones que no vienen al caso" y les ha pedido que respeten "el dolor de las familias y amigos de las víctimas".

"Que dejen que aquellas administraciones que quieren participar en ese funeral puedan hacerlo con normalidad", ha señalado García Martín, después de que Más Madrid haya confirmado que no asistirá a la misa que tendrá lugar a las 19 horas.

La eucaristía fue pedida al Arzobispado de Madrid por la presidenta del Ejecutivo autonómico y coincide en el tiempo con el funeral que se va a llevar a cabo en Huelva y al que asistirán los Reyes.