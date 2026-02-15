Archivo - Cocido madrileño - DOMINGOS DE COCIDO Y SIESTA - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebra la XVI edición de la Ruta del Cocido Madrileño en la que participan 46 restaurantes de la región, Toledo y Guadalajara.

Desde hoy hasta el próximo 31 de marzo, se ofrecerá un menú completo para promocionar este plato típico, que ha sido declarado recientemente Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Inmaterial.

Durante el concurso, cada comensal podrá elegir la propuesta que más le haya gustado y votar por su favorito. El que más puntos obtenga conseguirá el título de Mejor Cocido Madrileño, que actualmente recae sobre el local La Gran Tasca.

Asimismo, a lo largo del certamen se otorgarán otros títulos como Mejor Sopa de Cocido, Mejor Vuelco de Carne o Mejor Vuelco de Garbanzos.

Este año, el periodista y comunicador Goyo González será el embajador de esta ruta gastronómica. La edición de 2025 contó con 170.000 comensales y se repartieron alrededor de 90.000 raciones.

La previsión para 2026 es superar estas cifras y que se alcancen los 99.000 servicios. Además de poder probar este plato y votar por la mejor receta, también se van a celebrar talleres, charlas y otras experiencias gastronómicas.

Todas las jornadas están protagonizadas por las diferentes figuras de calidad de la región, como la Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid, la Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama o la DOP Vinos de Madrid.

Gracias a iniciativas como esta, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por el producto regional y su promoción.