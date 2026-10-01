La Comunidad de Madrid inaugurará su primer Festival de Jazz Hispano con una clase magistral de Arturo Sandoval

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa por el rodaje de la nueva película de Woody Allen en la capital española, a 01 de octubre de 2026, en Madrid (España).- José Oliva - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará su primer Festival de Jazz Hispano y tendrá como antesala una clase magistral del músico Arturo Sandoval el próximo 9 de octubre en el marco de las celebraciones de la Hispanidad 2026.

Así lo ha avanzado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación del rodaje de la nueva película de Woody Allen en Madrid, donde ha destacado la presencia del artista en la programación de Hispanidad y ha invitado al director estadounidense y a su equipo a participar en las celebraciones.

"Este es el comienzo de este festival que va a ser de jazz hispana, otro nuevo proyecto que surge a su vez de los puentes de la Hispanidad. Y así siempre es como nace de nuevo la cultura", ha señalado la presidenta.

La actividad será gratuita, con acceso libre hasta completar aforo y apertura de puertas a las 19.30 horas. Se celebrará a las 20.30 horas en Babylon Jazz Club, situado en el número 7 de la calle Cedaceros.

Sandoval abordará la técnica de trompeta, la composición aplicada al jazz, el jazz latino y contemporáneo y la música clásica. La sesión combinará su experiencia profesional con herramientas para desarrollar la interpretación, la improvisación y la composición.

El músico centrará la clase en la respiración, la calidad del sonido, la posición de la boca y la resistencia en los instrumentos de viento-metal. Los asistentes podrán además formular preguntas en un encuentro con el artista.

El trompetista cubano Arturo Sandoval, discípulo de Dizzy Gillespie, cuenta con una trayectoria internacional que combina jazz, música clásica y ritmos afrocubanos. Ganador de diez premios Grammy y un Emmy y distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, ha colaborado con artistas como Herbie Hancock, Chick Corea, Celia Cruz, Stevie Wonder y John Williams.

La presencia de Sandoval en el festival se completará con un concierto gratuito el 10 de octubre, a las 21 horas, en la Plaza Mayor. Ese mismo escenario acogerá previamente, a las 18.30 horas, la actuación de Ibérica Suite Jazz.

Hispanidad celebrará su sexta edición del 2 al 12 de octubre, con más de 200 actividades en cerca de 70 espacios y Estados Unidos como país invitado, coincidiendo con el 250º aniversario de su independencia.