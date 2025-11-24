La Comunidad de Madrid inicia los trámites para declarar Bien de Interés Cultural la Batalla de Somosierra de 1808 - COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Histórico, el enclave donde se desarrolló la batalla de Somosierra en 1808, uno de los episodios más emblemáticos de la Guerra de la Independencia.

Así lo ha compartido el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que este reconocimiento permitirá así proteger elementos vinculados al combate, como los restos del puente de piedra sobre el río Duratón, el fortín levantado por orden de Napoleón y la ermita de Nuestra Señora de la Soledad (1654), integrada en el dispositivo defensivo español.

La iniciativa coincide con la celebración, el próximo 30 de noviembre, de la tradicional recreación histórica de la contienda en el municipio de Somosierra, en la que, cada año, vecinos y asociaciones especializadas reviven los momentos clave del enfrentamiento entre las fuerzas españolas y la Grande Armée napoleónica, apoyada por la caballería ligera polaca.

La jornada, que cuenta con el respaldo del Ejecutivo autonómico, se completa con explicaciones históricas, visitas guiadas, actos conmemorativos y actividades culturales para todos los públicos.

La acción de Somosierra, aunque breve, tuvo gran trascendencia histórica. Esta zona se localiza en el extremo norte de la región, muy próximo a la provincia de Segovia. Las investigaciones arqueológicas realizadas han permitido recuperar diversos objetos bélicos, como restos de fusiles, proyectiles o bayonetas, que hoy se conservan en el Museo del Ejército.