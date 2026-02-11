La Comunidad de Madrid, líder en creación de empresas en 2025 con 28.348 nuevas sociedades, un 4,6% más

Archivo - Registro Mercantil - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cerrado el año 2025 posicionándose como líder en creación de empresas a nivel nacional, con un total de 28.348 de nuevas sociedades creadas, un 4,6% más, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, durante 2025 se han disuelto en la región 7.964 de sociedades mercantiles, un 5,35% más que en el año anterior. De ellas, 6.741 lo han hecho de manera voluntaria, 963 por fusión y 260 por otras causas.

Por otro lado, de las sociedades creadas en 2025 --28.348--, 251 han sido sociedades anónimas y 28.097 han sido limitadas. En total, a lo largo del pasado año se han suscrito un total de 1.003 millones de euros.

Además, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital en 2025 ha sido de 8.403 y el capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 8.633 millones de euros.

DICIEMBRE

En diciembre, la creación de nuevas empresas en la región subió un 6,8% en tasa interanual con un total 2.445 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 1.128, un 12,7% más.

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de diciembre en la región de la serie histórica. Con este ascenso, la creación de empresas en la Comunidad de Madrid sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 2.445 empresas creadas el pasado mes de diciembre se suscribieron algo más de 127,74 millones de euros, lo que supone un 40,04% más que en el mismo mes de hace un año (114,57 millones de capital desembolsado).

De las 1.128 empresas que echaron el cierre el pasado mes de diciembre en la región, 934 lo hicieron voluntariamente; 174 por fusión con otras sociedades y las otras 20 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 7% en la Comunidad de Madrid en diciembre, hasta las 782 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 1.027,52 millones de euros, cifra un 61,4% inferior a la de diciembre del año anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 7,9% en 2025 respecto al año anterior, hasta sumar un total de 127.533 empresas, su mayor cifra desde 2007, cuando se constituyeron más de 142.700 sociedades.

Con el repunte registrado en 2025, la constitución de empresas encadena tres años de avances tras los registrados en 2024 (+9,2%) y 2023 (+9,1%). En 2022, las sociedades creadas cayeron un 2,1%, mientras que en 2021, tras el fin de las restricciones asociadas a la pandemia, se incrementaron casi un 28%.

Para la constitución de las 127.533 empresas creadas en 2025 se suscribieron más de 5.766 millones de euros, lo que supone un 1,4% más que en 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 45.217 euros, disminuyó un 6%.

Según Estadística, el número de empresas disueltas se incrementó el año pasado un 3,7% respecto a 2024, hasta un total de 26.073, la segunda cifra más elevada de la serie tras la de 2022, cuando se alcanzó un máximo de 26.238 disoluciones.

Con el ascenso de 2025, la disolución de empresas encadena dos años de aumentos después de que en 2024 subiera un 1,4%.