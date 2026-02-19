La Comunidad de Madrid registró 73.663 hipotecas constituidas sobre viviendas en 2025, un 4,7% más

Una oficina de empresa inmobiliaria, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España). La compraventa de vivienda creció en noviembre del año pasado un 7,8% con respecto al mismo mes de 2024, según los datos de Transmisión de Derechos de la Propiedad publicados - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid registró 73.663 hipotecas constituidas sobre viviendas en 2025, lo que supone un aumento del 4,73% respecto al año anterior, cuando se firmaron 70.339 hipotecas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Conforme al capital prestado para la constitución de hipotecas sobre viviendas en 2025, la Comunidad de Madrid (18.815,7 millones de euros) encabeza la lista, con una subida del 29,24% respecto al 2024. Le siguen Cataluña (15.978,8 millones) y Andalucía (14.488,1 millones de euros).

En lo que se refiere a fincas, en la región se registraron 93.315 hipotecas en 2025 --un 5,7% más que el año anterior-- con un capital prestado de 26.747 millones, de las cuales 112 son fincas rústicas y 93.203, su mayor parte, fincas urbanas de las cuales 681 correspondieron a solares, con un capital prestado de 1.435,4 millones de euros, y otras 18.859 a otro tipo de fincas urbanas.

Por otro lado, durante 2025 se cancelaron 89.234 hipotecas sobre fincas, un 10,1% menos que en 2023, de las cuales 69.344 corresponden a hipotecas sobre viviendas, 480 a solares, 329 a fincas rústicas y 19.081 a otras fincas urbanas.

En 2025, un total de 26.855 hipotecas en la región cambiaron sus condiciones, un 7,7% menos. De esta cantidad, 22.079 fueron novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera). El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) se situó en 2.914, mientras que en 1.862 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor).

DATOS DE DICIEMBRE

En diciembre, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha aumentado un 5,3% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 17,4% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 5.212 operaciones. Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 15,7%.

En Madrid se prestaron 1.394,24 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 20,25% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 18,4%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.348 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.134,23 millones de euros. De ellas, 21 fueron sobre fincas rústicas y 6.327 sobre urbanas. De las 6.327 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Madrid, 5.212 fueron sobre viviendas; 85 en solares y 1.030 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 86 y en 207 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.474 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.181 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 7.944 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 6.143 correspondieron a viviendas, 23 a fincas rústicas, 1.630 a urbanas y 148 sobre solares.

DATOS NACIONALES

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual desde 2010. Es el segundo año consecutivo en el que aumenta la firma de hipotecas sobre viviendas después de que en 2024 se incrementara un 11,7%.

El importe medio de las hipotecas concedidas para vivienda subió un 12,6% en 2025, hasta los 163.738 euros, mientras que el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 82.044 millones de euros.

En todas las regiones se firmaron en 2025 más hipotecas sobre viviendas que en 2024. Los mayores aumentos se dieron en Cantabria (+42,8%), La Rioja (+37%), Murcia (+28,6%) y Extremadura (+24,9%).

A cierre de 2025, el tipo de interés medio para las hipotecas sobre viviendas alcanzó el 2,87%, por debajo del 2,97% de noviembre. De este modo, se acumulan ya once meses consecutivos con un tipo de interés medio inferior al 3%.

El 36,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de diciembre a tipo variable, mientras que el 63,4% se firmaron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,82% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,91% para las de tipo fijo

En total, en diciembre de 2025 se firmaron 37.841 préstamos para vivienda, un 17,4% más que en igual mes de 2024. Con el avance interanual de diciembre, cinco puntos superior al de noviembre (+12,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 18 meses consecutivos de alzas.