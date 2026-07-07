La Comunidad de Madrid reunirá en septiembre a 12 nuevos talentos del arte jondo en la 6ª edición de Suma Flamenca Joven

Presentación de Suma Flamenca - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará del 24 al 27 de septiembre la sexta edición del Festival Suma Flamenca Joven, una cita que reunirá a 12 nuevos talentos del cante, el toque y el baile flamenco en cuatro galas que tendrán lugar en la Sala Verde de los Teatros del Canal y que servirán de antesala del Festival Suma Flamenca.

El certamen contará con artistas como Esmeralda Rancapino, Laura Reyes, Eleazar Cerreduela o Álvaro Moreno, entre otros, en una programación que busca poner en valor a las nuevas generaciones del arte jondo, destaca el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La primera gala, prevista para el jueves 24 de septiembre, arrancará con el recital de fagot del cordobés El Niño Ruven, acompañado al toque por José El Macareno y del bailaor Víctor Mayol. A continuación actuará la cantaora madrileña Laura Reyes, con Antonio Patrocinio a la guitarra, mientras que el cierre correrá a cargo de la bailaora malagueña Ana Almagro, acompañada por las voces de Antonio Campos y José L. Hernández, el guitarrista Marcos de Silvia y La Tacha.

La programación continuará el viernes 25 con el concierto del guitarrista toledano Jesús de la Estrella. Después será el turno del cantaor jerezano Luis Montoya Chanquita, acompañado por Manuel del Salado a la guitarra y por Diego Montoya y Manuel Salado al compás. La jornada concluirá con la actuación de la bailaora Yaiza Trigo, junto a Miguel Lavi, Moi de Morón y Daniel Mejía El Carqui.

El sábado 26 abrirá la gala la guitarrista cordobesa Yolanda Mozos. Le seguirá el cantaor madrileño Eleazar Cerreduela, acompañado por Joni Jiménez, y el cierre corresponderá al bailaor Rober el Moreno, junto al guitarrista David Cerreduela, el percusionista Lucky Losada y las voces de Antonio Moreno El Cancu y José del Calli.

La última gala, el domingo 27 de septiembre, comenzará con el concierto de guitarra de Álvaro Moreno. Posteriormente actuará la cantaora gaditana Esmeralda Rancapino, acompañada por Antonio Higuero a la guitarra, Naim Real al compás y Ramón Torres al cajón. El festival concluirá con la actuación de la bailaora almeriense Aitana Rousseau, junto a los cantaores Eleazar Cerreduela y José del Calli, con El Peli a la guitarra.

Estas cuatro galas constituirán el preámbulo del Festival Suma Flamenca, que se celebrará del 13 de octubre al 1 de noviembre en distintos escenarios de Madrid capital y de la región.

Como parte de la programación paralela, el Ateneo de Madrid acogerá unas jornadas bajo el título 'La mujer en la historia del Flamenco. Cante, baile y toque', además de una exposición de la fotógrafa Ana Palma.