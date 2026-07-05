La Comunidad mantendrá 240 plazas residenciales para personas con enfermedad mental grave y duradera

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 7,2 millones de euros para el mantenimiento de 240 plazas residenciales para personas con enfermedad mental grave y duradera. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión de esta semana, una inversión de 7,2 millones de euros para el mantenimiento de 240 plazas residenciales distribuidas en pisos supervisados y pensiones para personas con enfermedad mental grave y duradera, entre los años 2026 y 2028.

Más de 6 millones de euros financiarán 200 recursos residenciales ubicadas en la capital, concretamente en los distritos de Moratalaz, Arganzuela, Moncloa- Aravaca, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Retiro, Chamartín, Latina, Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Tetuán, Centro y Hortaleza; y en los municipios de Cobeña, Alcorcón, Móstoles, Colmenar Viejo, Rivas Vaciamadrid, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Parla y Arganda del Rey.

Los pisos supervisados y las pensiones son espacios en los que conviven personas afectadas por esta discapacidad que cuentan con "un buen nivel de autonomía, pero que carecen de apoyos familiares o económicos", ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En ellos se ofrece alojamiento y apoyo personal por parte de los profesionales que los atienden. Además, el Gobierno regional ha dado luz verde también a otros cinco contratos que suman 40 plazas de la misma tipología, por valor de 1,1 millones de euros, que no requieren de la aprobación del Consejo de Gobierno.

Por último, ha autorizado destinar 1,6 millones de euros, entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, para el mantenimiento de 23 plazas públicas para personas adultas con discapacidad intelectual límite, ligera y con graves trastornos de conducta en un dispositivo residencial y de atención diurna ubicado en el municipio de Ciempozuelos.