La Comunidad mantiene activo el nivel de "riesgo alto" en Sur, Vegas y Oeste por máximas superiores a 39º

Archivo.- Una persona se refugia del sol con un paraguas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene activo el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en la zona de Sur, Vegas y Oeste ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días que apunta a temperaturas máximas superiores a 39º.

En concreto, en esta zona sigue activo en la región el nivel 2 del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor', mientras que en el resto de la región se rebaja la alerta a nivel 1 de "precaución".

Este plan tiene por objetivo minimizar las consecuencias para la salud de las altas temperaturas, especialmente entre la población más vulnerable como ancianos o niños,

Según el último boletín, este miércoles se podrán alcanzar los 39,2°C en la zona Sur, Vegas y Oeste y en el área Metropolitana y del Henares. Por su lado, en las zonas de la Sierra los termómetros marcarán máximas de 36,7ºC.

Para la jornada del jueves, las previsiones apuntan que se mantendrán los 39ºC en Sur, Vegas y Oeste y se alcanzarán los 38,9°C en la zona Metropolitana y Henares. En el caso de la Sierra, las máximas previstas llegarán a los 36,8°C.

Finalmente, el viernes las máximas previstas serán de 36,5°C en Sur, Vegas y Oeste y de 36,3ºC en la zona Metropolitana y Henares, mientras que llegarán a 34,2°C en la Sierra.

RECOMENDACIONES

En este contexto, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado la importancia de beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, para mantener una correcta hidratación, al tiempo que aconsejan evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína.

Asimismo, se aconseja proteger la vivienda del calor mediante el cierre de persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol y ventilar en las horas más frescas del día.

Durante los momentos de mayor temperatura, se insta a permanecer en casa y refrescarse con paños húmedos o duchas, así como optar por una alimentación ligera basada en frutas, verduras, gazpachos y ensaladas, en línea con la dieta mediterránea.

Igualmente, se insiste en la necesidad de protegerse del sol en las horas centrales del día con ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar para prevenir insolaciones y cáncer de piel. También se a la prudencia para evitar salidas, ejercicio físico o esfuerzos intensos en las horas de más calor. En el caso de personas en tratamiento médico, recomiendan acudir al centro de salud ante la aparición de síntomas no habituales.

Además, se remarca la importancia de extremar las precauciones en bebés y niños pequeños, así como de prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas, para lo que aconsejan el apoyo de familiares, vecinos o, en su defecto, la intervención de los servicios sociales municipales