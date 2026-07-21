La Comunidad mantiene medios técnicos en el incendio de La Mierla y envía una brigada helitransportada a Selas

Vista del humo del incendio forestal, a 20 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un plan de contención para frenar el avance de las llamas en la zona de Atienza, aunque el direc - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado este martes de que mantiene desplegados medios técnicos para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal de La Mierla, al tiempo que ha enviado una brigada helitransportada al incendio de Serlas, ambos en la provincia de Guadalajara, el segundo de ellos declarado esta mañana.

En concreto, en La Mierla se ha destinado un convoy de Bomberos y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid que remplaza al dispositivo del lunes y que está integrado por tres bombas forestales pesadas, dos nodrizas, una Unidad Forestal de Apoyo (UFA), un oficial, un suboficial y un técnico de apoyo.

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, los medios regionales actuarán en todos los incendios forestales que se produzcan en Toledo y Guadalajara para que los efectivos de ambas provincias castellanomanchegas puedan centrar sus esfuerzos en el incendio forestal de La Mierla.

El incendio de La Mierla ha calcinado ya unas 26.000 hectáreas, si bien el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que el operativo de lucha contra el fuego está "triunfando" en sus prioridades, la defensa de vidas humanas y de los núcleos de población.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid se enfrentaron a mediados de la semana pasada a un incendio en Lozoyuela tras el que, una vez estabilizado, la Comunidad informó de que se ofrecería a Castilla-La Mancha para atender emergencias mientras dedicaba sus medios a atender el de La Mierla.