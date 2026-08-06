La Comunidad mantiene el parque automovilístico más joven de España, con una edad media de 11,3 años

Decenas de vehículos durante la segunda operación salida del verano 2026, en la carretera A-1, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene el parque automovilístico más joven de España, con una edad media de 11,3 años en 2025, más de tres años por debajo de la media nacional, situada en 14,6 años, según recoge el Informe Anual 2025 elaborado por Anfac.

Madrid vuelve a liderar el ranking de comunidades autónomas con los vehículos de menor antigüedad, por delante de la Comunitat Valenciana (14,1 años), Cataluña (14,2) y Baleares (14,3), siendo la región con un parque automovilístico más renovado gracias al mayor dinamismo del mercado y a una renovación más intensa de los vehículos en circulación.

Además, la región registra el menor porcentaje de turismos con más de diez años de antigüedad, con menos del 50% del parque automovilístico por encima de esa edad, frente a una media nacional en la que casi dos de cada tres turismos superan la década y cerca de la mitad tienen más de 15 años.

En el conjunto de España, el parque automovilístico continúa envejeciendo y alcanza una edad media de 14,6 años. En total, 12,9 millones de los 26,7 millones de turismos que circulan por el país tienen más de 15 años de antigüedad.

El informe también sitúa a Madrid como la comunidad con mayor implantación del vehículo electrificado. En concreto, cuatro de cada diez vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables que forman parte del parque automovilístico español se concentran en la región.

Los vehículos electrificados representan ya el 5,7% del parque total de la Comunidad de Madrid, un porcentaje muy superior a la media nacional, situada en el 2,4%. Tras Madrid se sitúan Cataluña, con un 2,5%, y Baleares, con un 2,3%.

En el conjunto del país circulaban durante 2025 un total de 31.708.927 vehículos, entre turismos, comerciales, industriales y autobuses, de los que 746.367 eran electrificados, lo que supone un incremento del 51% respecto al año anterior, aunque todavía representan una pequeña parte del parque total.

Según el director general de Anfac, José López-Tafall, España "avanza a distintas velocidades" en la renovación de su parque automovilístico, por lo que considera que el impulso del Plan Auto+ supone una "oportunidad" para acelerar este proceso y reducir las "diferencias territoriales".