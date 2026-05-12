Comunidad matiza que Matute se refería a las "ambiciones políticas" de Mónica García cuando habló de que se licuaba

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y también portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha matizado las críticas de su consejera de Sanidad, Fátima Matute, sobre la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, venían a criticar sus "ambiciones políticas" en medio de la crisis por el hantavirus.

Así lo ha defendido García Martín ante los medios de comunicación tras su intervención en un foro de economía y empleo impulsado por CEIM, donde ha sido preguntado por las declaraciones de Matute sobre que García se "licuaba mirando al representante" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un momento en que debería centrarse en la gestión del crucero con casos positivos de hantavirus.

En este sentido, García Martín ha matizado que Matute "venía a expresar" que Mónica García ha estado más pendiente de "defender sus ambiciones políticas" como aspirante a liderar a Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2027 o "sus preferencias profesionales" en la OMS, más que en gestionar la situación.

"Hemos tenido una ministra ausente en un principio, lo hemos visto todos cómo no estuvo en las primeras horas de esta crisis. Prácticamente nadie sabía dónde estaba la ministra de sanidad y tampoco nadie sabía dónde estaba su equipo, y luego hemos visto a una ministra sobreactuando, haciéndose fotos de forma constante casi enfermiza", ha reprochado el portavoz del Gobierno madrileño.

Así, ha recalcado que Matute "ha dicho algo que todos compartimos y que todos entendemos", y ha resumido que García ha pensado más en "su promoción política o profesional en la OMS". "Y ya está, y a partir de ahí, el que quiera entender, que entienda", ha zanjado.

En esta misma línea, ha cargado contra la ministra por "tratar de dar esa imagen" mientras se procedía a la evacuación del crucero, una maniobra "con total normalidad", si bien ha afeado también la falta de información por parte del Gobierno central a las Comunidades Autónomas.