La Comunidad modificará la Ley de Arbolado Urbano para facilitar la retirada de arizónicas por riesgo de incendio

Bombero de la Comunidad de Madrid durante una demostración de la capacidad de combustión de la arizónica - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles su intención de modificar la Ley del Arbolado Urbano para facilitar la sustitución de los setos de arizónicas por otras especies menos inflamables, al considerar que este tipo de vegetación supone un riesgo elevado de propagación de incendios en entornos residenciales.

La medida quedará incorporada a la futura Ley Forestal que actualmente tramita el Ejecutivo autonómico y busca eliminar trabas a la hora de reemplazar estas coníferas, habitualmente presentes en jardines privados por su rápido crecimiento y valor ornamental, según ha destacado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Hasta que esta reforma entre en vigor, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior trasladará a los ayuntamientos las evaluaciones técnicas sobre el peligro que representan estos cerramientos vegetales para que puedan tenerlas en cuenta al autorizar podas o actuaciones solicitadas por particulares.

Según defiende el Gobierno regional, las arizónicas contienen resinas y abundantes ramas secas que favorecen una combustión "rápida e intensa", lo que las convierte en un elemento especialmente vulnerable frente al fuego y aumenta el riesgo de que las llamas alcancen viviendas o construcciones próximas.

CAMPAÑA INFORMATIVA DE LA ASEM112

El anuncio coincide con el lanzamiento de una campaña de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid (ASEM112) presentada este mismo martes por su director, Pedro Antonio Ruiz, y que buscará informar a la ciudadanía a través de las redes sociales sobre los riesgos asociados a esta especie.

Durante el acto, efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado una demostración sobre el comportamiento de estos setos ante un incendio. Entre las recomendaciones trasladadas figura mantenerlos a más de cinco metros de las edificaciones y evitar su proximidad de elementos combustibles como toldos, sombrillas, mobiliario exterior o vehículos.

Por su parte, los Agentes Forestales han aconsejado sustituir las arizónicas por especies con mayor resistencia al fuego, como la hiedra, la madreselva, el jazmín estrella o el boj, entre otros. Asimismo, recomiendan emplear cerramientos de materiales ignífugos y evitar vallados de plástico o brezo por su elevada inflamabilidad.

La Comunidad ha recordado que el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma) obliga a mantener una franja perimetral de seguridad de 30 metros entre las viviendas y las zonas forestales, libre de vegetación seca y con el arbolado aclarado, así como conservar limpias las parcelas sin edificar