La Comunidad niega "incidencias" en Conde de Casal por las obras del intercambiador y L11 y pide "no generar alarmismo"

Archivo - Señal indicativa en Plaza de Conde de Casal, a 12 de julio de 2023, en Madrid (España). Esta plaza se ubica entre las calles del Doctor Esquerdo y Carlos y Guillermo Fernández Shaw y la avenida del Mediterráneo en el distrito de Retiro. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha negado "incidencias en las viviendas" de Conde de Casal por las obras de construcción del intercambiador y la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid y ha pedido "no generar alarmismo".

"A nosotros no nos consta que haya habido ningún tipo de incidencia en ninguna de las viviendas del entorno. Les pediría a los ciudadanos que creen que tienen algún tipo de incidencia que se dirijan a los servicios técnicos de la Dirección General de Infraestructuras, que se les va a atender", ha señalado este domingo ante los medios de comunicación desde Boadilla del Monte.

Cree Rodrigo que los vecinos y propietarios afectados deben ser los que acudan a la Consejería o la caseta de información para explicar "cuál es el problema, qué piso es y en qué momento se encuentra".

"Hemos visto una foto recientemente y no sabemos a qué piso corresponde, no sabemos quién es el que tiene el problema. En cuanto vemos que hay un problema de estas características, con el mayor rigor técnico, los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras se dirigen a estas familias para ver cuál es el problema y si es causa-efecto de las obras, que tampoco lo sabemos", ha insistido.

En esta línea, el consejero madrileño ha defendido las obras del intercambiador de Conde de Casal y la ampliación de la Línea 11 de Metro, que son "positivos para la ciudad y para todos los madrileños". Ha pedido "no generar un alarmismo cuando posiblemente no existe".

"Lo que no queremos dar, en este caso a través de la asociación de vecinos, es un alarmismo por las obras. Nosotros estamos cumpliendo la hora de ejecutar las obras y los horarios que nos ha autorizado el Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado.

LAS OBRAS "VAN A BUEN RITMO"

Al hilo, el consejero ha defendido que los trabajos "van a buen ritmo" y que están intentando de que vayan "de la manera mejor posible" para terminarlas cuanto y que no tengan los vecinos "esas afecciones y esos ruidos".

"Lo estamos haciendo de esa manera porque pensamos que es lo m positivo para los vecinos. Son obras que causan molestias a los vecinos, a la movilidad y al transporte público, pero que cuando finalizan son positivas y desde luego mejoran la calidad de vida de los vecinos, especialmente en este caso de los vecinos que viven en el distrito de Retiro", ha recalcado.

De este modo, ha pedido "disculpas" por estos meses que "van a tener que vivir con molestias por la ejecución de la infraestructura", pero también "paciencia". "Cuando terminen las obras, su barrio va a parecer mucho más positivo en cuanto a la reordenación del tráfico", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que "no hay prisas" para concluir ya estas sobras, pero ha subrayado que quieren "terminar cuanto antes" para que los vecinos "tengan menos molestias" en sus viviendas. "Esa es la única razón por la cual vamos más rápido y que estamos trabajando las horas que nos autoriza el Ayuntamiento de Madrid. Una comisión de seguimiento no lo consideramos oportuno", ha zanjado.