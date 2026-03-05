La Comunidad se opone a Inés Olóndriz como nueva presidenta de la Airef y lo tacha de "ataque contra la independencia"

Archivo - Iamgen de recurso de la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, atendiendo a los medios a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha expresado este jueves su oposición al nombramiento de Inés Olóndriz como nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y lo ha tachado de "ataque contra la independencia".

Así lo recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado tras la propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, considera que la designación constituye "un ataque sin precedentes contra la independencia del último organismo regulador que el sanchismo no había logrado colonizar".

Ha puesto el foco en lo que considera un "conflicto de interés flagrante e insalvable", ya que Olóndriz ocupa en la actualidad el cargo de secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y es, además, secretaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne a Gobierno y CCAA.

"Desde esa posición, ha sido una de las principales artífices del nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por Montero, incluida la quita de deuda o las negociaciones en torno al cupo catalán", ha lanzado el Gobierno autonómico.

Para Albert, "lo que pretende Montero colocando a su propia secretaria general al frente de la AIReF es un auténtico asalto institucional, una operación de control político inaceptable". Según la consejera, es una "incongruencia" que la persona que ha diseñado el modelo de financiación sea la que tenga que fiscalizarlo "con independencia y objetividad".

Albert considera que se ha "ganado la desconfianza de la inmensa mayoría de las CCAA" durante su gestión como secretaria del CPFF. Ha recordado que fue Olóndriz quien "presentó como abstención lo que en realidad fue el abandono de la sala por parte de los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP durante la votación de la quita de deuda, falseando así el resultado de la votación".

"Olóndriz ha demostrado que antepone los intereses políticos de la ministra Montero a la veracidad y la legalidad, por lo que su papel al frente de la AIReF sería el de validar de manera complaciente las políticas de su Gobierno hasta que le llegue el momento de jubilarse", ha planteado la consejera madrileña.

Según Albert, la designación de Olóndriz "vulnera el espíritu de la Ley Orgánica de creación de la AIReF, que exige que su presidencia sea ejercida por una persona de reconocido prestigio y experiencia profesional, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio".

COLONIZACIÓN DE ORGANISMOS INDEPENDIENTES

La consejera ha enmarcado este nombramiento dentro de un "patrón sistemático de colonización de los organismos independientes" por parte del Gobierno central. Albert ha citado como precedentes del Banco de España, con la designación del exministro José Luis Escrivá como gobernador; de la CNMV, con Carlos San Basilio, exsecretario del Tesoro de Nadia Calviño; y de la CNMC, con Cani Fernández, que llegó al puesto desde la asesoría de Moncloa.

"Es un ejemplo más de cómo Pedro Sánchez invade sin escrúpulos la independencia de los órganos reguladores y destruye la credibilidad de los mismos. Lo único que le importa es evitar la crítica. Este nombramiento no solo debilita a la AIReF, debilita la confianza de los ciudadanos, de los mercados y de las instituciones europeas en la salud de nuestras finanzas públicas", ha rematado Albert.