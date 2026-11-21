La Comunidad de Madrid ha organizado un curso formativo dirigido a profesores de la región sobre la prevención y actuación frente al terrorismo en España y así mantener la memoria de las víctimas. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha organizado un curso formativo dirigido a profesores de la región sobre la prevención y actuación frente al terrorismo en España y para mantener la memoria de las víctimas.

Esta iniciativa, de las Consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Local y de Educación, Ciencia y Universidades, está distribuida en cinco sesiones presenciales que se celebrarán hasta el próximo 17 de diciembre en el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE), ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que el terrorismo "no termina cuando cesan los tiros y las bombas", sino cuando una sociedad garantiza "la dignidad de las víctimas, defiende la verdad de los hechos, juzga a los culpables y preserva la memoria".

En este contexto, ha subrayado que "los docentes son garantes en la transmisión de valores democráticos y constitucionales a los alumnos".

Así, en la primera jornada de esta semana el catedrático de Historia Contemporánea José Manuel Azcona explicó la historia del nacionalismo vasco y, posteriormente, Pilar Sánchez, hija del guardia civil Casimiro Sánchez, explicó el asesinato de su padre por parte de la banda terrorista GRAPO en 1975 y cómo lo vivió su familia.

Las siguientes sesiones, que se celebrarán los días 23 y 30 de noviembre y 14 y 17 de diciembre, contarán con la participación de la doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra, María Jiménez; la responsable del Área de Estudios, Programas y Formación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), María Teresa García; el doctor en Historia Contemporánea, Matteo Re; y la coordinadora del Equipo contra el Acoso Escolar de la Unidad de Convivencia de la Comunidad, Ástrid Rodríguez.

Este curso forma parte del proyecto del Gobierno regional 'Tu historia, mi memoria', que incluye también un ciclo de conferencias para jóvenes universitarios en colegios mayores con víctimas del terrorismo y una formación online dirigida a familias.