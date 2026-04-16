La Comunidad organizará el sistema sanitario "desde el rigor técnico" y no "el sectarismo" ante el registro de objetores

Archivo - La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado que organizará el sistema "desde el rigor técnico" y no desde el "sectarismo y la imposición política" ante la creación del registro de objetores a la interrupción voluntaria del embarazo.

"Vamos a asegurar la atención integral de las mujeres, pero sin perjudicar a lo más valioso que tenemos en este sistema sanitario, ni a presionar a esos profesionales que ejerzan libremente sus derechos", ha afirmado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Raquel Barrero sobre este registro.

Matute ha afirmado que defenderán "una aplicación rigurosa de la jurisprudencia" pero ha advertido que deberá ser "compatible con los derechos constitucionales y otra serie de legislación de los profesionales".

La consejera madrileña ha afirmado que desde el Ejecutivo regional no se "va a poner en riesgo ni uno solo de sus derechos" y sobre todo el "derecho fundamental que está en el artículo 16 de la Constitución Española".

Así, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico cree en la separación de poderes por lo que tienen que "acatar una medida cautelar" pero ha afirmado que "cualquier actuación" que ejecute se apoyará "en primer lugar en el respeto absoluto y en la protección del carácter confidencial, individual y voluntario de la objeción de conciencia que, además, puede ser sobrevenida".

Ha insistido en que deberá ser "sin señalamientos" y sin que haya "ninguna consecuencia laboral para los profesionales" a quienes ha afirmado que "pueden estar tranquilos" con el actual Gobierno regional.

"Frente a quienes plantean soluciones simplistas como ustedes, o soluciones coercitivas o inquisitoriales como los comunistas, aquí está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no va a permitir que se vulnere ni uno solo de los derechos de aquellos que hacen grande nuestra sanidad", ha rematado.

En cambio, Raquel Barrero ha cuestionado la "libertad" que pregona el PP cuando hay que "defender un derecho fundamental como la objeción de conciencia". "Les entra una prudencia exquisita", ha ironizado.

Barrero ha afeado que la consulta pública de la creación del registro de objetores se publicara el Jueves Santo en vez de "dar la cara y abrir un debate limpio sobre un tema tan sensible". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó a la Comunidad poner en marcha este registro al admitir la medidas cautelares pedidas por el Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García.

"La sentencia del TSJM les ha dado una coartada perfecta para hacer lo que siempre hacen. Fíjense, no hacer nada y echar la culpa al otro", ha acusado la diputada de Vox, quien ha afirmado que este registro no es "una herramienta organizativa" sino "para señalar".