La Comunidad permite desde hoy reducir al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el relevo en empresa familiar

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayusodurante una visita a la empresa familiar Arzam - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid permite desde este miércoles reducir al 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por la herencia o donación de un negocio familiar, facilitando así el relevo generacional en este tipo de actividades.

Esto es posible con la entrada en vigor de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que reduce de forma sustancial el coste fiscal de su transmisión. La norma beneficiará a alrededor de 1.500 contribuyentes madrileños, que en conjunto se ahorrarán cerca de 2 millones de euros cada año en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico.

En concreto, la principal novedad consiste en elevar del 95% al 99% la reducción de la base imponible en el citado tributo cuando se hereda o se dona una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales, siempre que el nuevo titular mantenga los bienes y la actividad durante los cinco años posteriores.

La Ley amplía además el alcance de los familiares que pueden acogerse a estas mejoras, incorporando a ascendientes, hermanos, tíos, sobrinos y primos, así como a los trabajadores con una vinculación especial con la empresa.

La norma también simplifica los requisitos de acceso, suprimiendo exigencias como la edad mínima de 65 años del donante o la consideración de la actividad como principal fuente de renta.

Con esta iniciativa, desde el Gobierno regional han subrayado que se refuerza su respaldo "a un modelo empresarial que constituye un pilar de la economía madrileña, por su aportación al crecimiento, la creación de empleo, el emprendimiento y la vertebración del medio rural".

Así, han recordado que su principal desafío es precisamente la sucesión, que la nueva normativa busca proteger para que los costes del traspaso no comprometan su supervivencia.