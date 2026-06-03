La Comunidad se personará como acusación popular por el asesinato de una mujer por violencia de género en Carabanchel

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación celebrado en la Biblioteca de la Real Casa de Correos - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se va a personar como acusación popular por la muerte violenta de una mujer de 21 años el pasado 9 de mayo en el distrito madrileño de Carabanchel.

El homicidio se produjo por una caída desde su domicilio presuntamente provocada por su expareja, quien posteriormente fue detenida. El Consejo de Gobierno, en su reunión de este miércoles, ha conocido la encomienda de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General del ejercicio de las acciones jurisdiccionales, ha indicado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

Estas se desarrollarán en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº9.

La acción popular se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales de violencia contra la mujer abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital.

Esta personación es una de las medidas previstas en la ley autonómica sobre este tipo de violencia, que extiende su protección a los hijos y personas dependientes. Desde 2016, el Ejecutivo autonómico ha aplicado esta facultad en 79 causas.

La Comunidad de Madrid cuenta con la red de recursos para mujeres víctimas de violencia con 32 centros de distinta tipología y pisos, con un total de 324 plazas residenciales.