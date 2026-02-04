La Comunidad pide a los centros educativos priorizar la seguridad ante el aviso por nieve en la Sierra

Archivo - Varios familiares colaboran en la limpieza del hielo y la nieve en las inmediaciones del colegio Amadeo Vives tras la gran nevada por el paso de la borrasca 'Filomena', en Madrid, (España), a 16 de enero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha pedido a los directores de los centros educativos que valoren posibles dificultades de acceso ante las inclemencias meteorológicas que se registran en la Sierra, y ha insistido en que "siempre debe primar la seguridad de alumnos y docentes".

Según ha indicado el departamento que dirige Emilio Viciana en sus redes sociales, los directores deben evaluar la situación en cada caso y adoptar las decisiones necesarias si las condiciones impiden el acceso seguro a los centros, especialmente en las zonas afectadas por el aviso meteorológico.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado el aviso amarillo por nieve en la zona de la Sierra hasta las 9 horas del miércoles, con una cota situada en torno a los 1.000 metros y acumulaciones previstas de hasta 10 centímetros en 24 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, según ha señalado Emergencias 112.