La Comunidad pide "coherencia" a Rodríguez y le reprocha pedir el 155 y al día siguiente visitar promociones de vivienda

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en las obras de una promoción de vivienda protegida en Aranjuez - EUROPA PRESS

ARANJUEZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha exigido "coherencia" a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en sus críticas al gobierno autonómico y le ha reprochado que un día abogue por aplicar el artículo 155 de la Constitución y al siguiente visitar promociones de vivienda en la región.

"Los políticos deberíamos ser coherentes. No se puede pedir un día la intervención con el artículo 155 de Madrid y de las políticas de vivienda, y al día siguiente visitar nuestras promociones de vivienda asequible para los vecinos de este municipio", ha aseverado el consejero madrileño.

La ministra y el consejero han coincidido este jueves en Aranjuez en la visita a una promoción de 400 viviendas públicas. Este acto ha tenido lugar apenas un día después de que Rodríguez reconociera que aplicaría el 155 si tuviera mayoría en el Senado para hacer que la Comunidad de Madrid aplique la Ley de Vivienda.

En este contexto, Rodrigo ha centrado su intervención ante los medios de comunicación en destacar que el Ejecutivo autonómico "lidera la construcción de vivienda protegida en España", a la par que ha aprovechado la presencia de la ministra para subrayar que esta es una forma de reconocer que "en la Comunidad de Madrid hay una forma de hacer las cosas que funciona".

Así las cosas, el consejero ha defendido que en la Comunidad de Madrid, frente a los "titulares desmedidos", se trabaja para aumentar la oferta de vivienda, que es lo que, consideran, podría bajar el precio del alquiler, y no "modelos intervencionistas" como la Ley de Vivienda, que rechazan desde el Ejecutivo autonómico.

PLAN VIVE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Rodrigo ha aprovechado la ocasión para poner en valor el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, con el que se están construyendo 14.000 viviendas de alquiler asequible en 22 municipios, de las que ya se han entregado más de 5.000. "Es el mayor proyecto de construcción de vivienda asequible de toda España", ha destacado.

En este punto, el consejero ha solicitado a la ministra que rebaje el IVA de la vivienda del 10 al 4% para los jóvenes. Rodrigo considera que esta sería "una medida sensata, justa y perfectamente viable" teniendo en cuenta la recaudación del Gobierno central.

"Libertad para crecer, para prosperar y para planificar un proyecto de vida sin que la administración sea un obstáculo para ello. Esa es la libertad que defendemos desde la Comunidad de Madrid, la que genera vivienda, la que genera oportunidades y futuro para todos", ha apuntado.

Por ello, el consejero ha lanzado una nueva petición a la ministra Rodríguez para que impulse el desarrollo urbanístico de Puente Largo, en Aranjuez, que contempla la construcción de 2.440 nuevas viviendas de las que 1.800 contarán con "algún tipo de protección".

Rodrigo ha lamentado que este proyecto "lleva dormido en un cajón desde el año 2018" pero que, dadas las circunstancias y situación de emergencia en materia de vivienda, "es el momento de activarlo".