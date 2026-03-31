Comunidad pide al delegado del Gobierno estar "a la altura" con la visita del Papa y dejar críticas "un poco espurias"

Archivo.- El Papa León XIV - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha instado este martes al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, a estar "a la altura" con la visita que el Papa León XIV realizará en junio y dejar de lado las críticas "un poco espurias".

Así lo ha indicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en relación a la reunión entre Comunidad, Ayuntamiento, Conferencia Episcopal y Delegación del Gobierno para abordar los preparativos de la visita.

Una cita preparatoria organizada por el departamento que dirige Francisco Martín con el objetivo de garantizar "la máxima cooperación insterinstitucional", en palabras del delegado, que recientemente ha cargado contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento por no haber respondido a su llamamiento para trabajar de forma conjunta.

En declaraciones a los medios en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la consejera madrileña ha recalcado que esperan que el delegado "esté a la altura y se dedique a lo importante", que es trabajar, y "no a criticar cosas un poco espurias".

La máxima responsable de la Sanidad madrileña ha explicado que, desde el punto de vista sanitario, existe una coordinación a todos los niveles. "Coordinamos todos los niveles asistenciales para dar servicio a esa visita del Papa, desde nuestro Summa 112 en la calle hasta hospitales preparados no solo para el Papa sino también para la gente que va a venir aquí a verle y desde luego yo creo que es una coordinación perfecta entre distintas administraciones", ha resaltado.