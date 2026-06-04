La Comunidad pide al delegado respetar cada competencia y asegura que sus servicios de emergencia están preparados

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha respondido este jueves al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, tras las dudas planteadas en torno al dimensionamiento de algunos dispositivos de emergencias previstos para la visita del Papa Léon XIV, y ha abogado por el "respeto competencial" de cada administración, al tiempo que ha incidido en que sus servicios de emergencias están preparados de cara a los eventos de los próximos días.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en la que reafirma el compromiso de la Comunidad de Madrid con la seguridad, la anticipación y la colaboración institucional para garantizar el correcto desarrollo de la visita papal, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En el escrito, Novillo asegura que el Gobierno regional trabaja desde el primer momento con "plena responsabilidad y el máximo rigor técnico" para garantizar, dentro de sus competencias, el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos previstos.

Asimismo, subraya que los servicios de seguridad y emergencias, Protección Civil y asistencia sanitaria de la Comunidad mantienen una coordinación permanente y una "disposición total" para asegurar la protección de los ciudadanos y la respuesta ante cualquier eventualidad.

Frente a las dudas expresadas por el delegado al respecto del dispositivo, y en vista de que se ha convocado una nueva reunión de seguridad para esta misma tarde, Novillo ha defendido que la organización de un acontecimiento de estas características requiere "la máxima diligencia de todas las administraciones implicadas".

COMUNICACIÓN POR LOS CAUCES INSTITUCIONALES

El consejero ha recordado que la información relativa a los distintos dispositivos operativos se comparte a través de los órganos de coordinación establecidos, en los que participan las distintas administraciones y responsables técnicos competentes.

Así, apela a preservar los cauces institucionales de coordinación y reclama prudencia, respeto competencial y confianza en los mecanismos de trabajo conjunto entre administraciones para afrontar "con eficacia" un reto organizativo de esta magnitud.

El responsable autonómico también ha aprovechado para poner en valor la experiencia y profesionalidad de los efectivos de emergencias y seguridad de la Comunidad de Madrid y de las administraciones municipales implicadas en el operativo.

Finalmente, Novillo ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha asegurado que la Comunidad de Madrid ejerce con normalidad sus labores de coordinación, seguimiento y preparación operativa.

En este sentido, ha recordado que, si fuera necesario, el Gobierno regional activará los mecanismos previstos en el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la visita de León XIV.