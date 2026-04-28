La Comunidad pide la dimisión de Aagesen y el cese inmediato de la presidenta de Red Eléctrica por el apagón

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha solicitado la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y el cese inmediato de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por "haber dilapidado por pura ideología" la seguridad energética, "una de las fortalezas que se tenía como país", ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Así lo ha reclamado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, con motivo del aniversario del apagón más importante que ha sufrido España en los últimos 50 años.

"Nos encontramos ante una política energética fracasada donde la que era antigua secretaria de Estado de Energía y actual ministra, y su antecesora en el cargo y actual comisaria europea, Teresa Ribera, han dilapidado por pura ideología una de las fortalezas más importantes que teníamos como país: la seguridad energética", ha censurado.

Novillo ha asegurado que "al apagón se suma la falta de redes, de conexiones, almacenamiento y los posibles casos de corrupción en la obtención de autorizaciones, como el caso Forestalia".

"Y el no haber dado marcha atrás aún al calendario de cierre de las centrales nucleares españolas cuando el mundo avanza en este tipo de energía para reducir emisiones, ganar autonomía estratégica y una electrificación estable y reforzada", ha agregado.

Para el consejero, su "falsa transición ecológica nos está costando cara, tanto social como económicamente y, lo que es más contradictorio desde el punto de vista del medio ambiente, haciéndonos cada vez más dependientes del gas importado de países como Rusia y ocupando con macroplantas solares terrenos de cultivo productivos en todo el territorio español".