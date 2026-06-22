La Comunidad pide respetar al juez Peinado y tacha de "lamentable" que el Gobierno "haya salido a atacar" a los jueces

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido "respetar" el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y ha tachado de "lamentable" que el Ejecutivo "haya salido en tromba para atacar una resolución judicial" y "presionando a jueces".

Estas declaraciones se han producido tras conocerse este lunes el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto del magistrado en el que afirmó que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse de España.

En este sentido, García Martín ha reiterado ante los medios de comunicación el "respeto" del Ejecutivo madrileño a las decisiones judiciales insistiendo en "dejar que la Justicia haga su trabajo caiga quien caiga, aunque sea la mujer del presidente", Pedro Sánchez, y ha acusado a Moncloa de "utilizar los medios del Estado, la Fiscalía, la Abogacía y los propios ministerios para ponerlos al servicio del 'sanchismo".

"Lo que me parece lamentable es que por parte del Gobierno central, los propios ministros y el propio Partido Socialista hayan salido en tromba para atacar una resolución judicial, un auto judicial, y también presionando a jueces y presionando al propio CGPJ simplemente porque hay un auto que en este caso afecta a la mujer del presidente del Gobierno y no lo soportan", ha afirmado.

El consejero ha sentenciado que Begoña Gómez tendrá que someterse a la justicia "como cualquier otro ciudadano" y defenderse de los cuatro delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos los que le acusa el juez Peinado, "que son muy graves".