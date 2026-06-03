La Comunidad pide a Tolón "hacer los deberes" en el primer ciclo de Infantil y regular las ratios en la normativa

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, atiende a los medios durante la Conferencia Sectorial de Educación, en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a 3 de junio de 2026, en - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha pedido a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que "haga los deberes" en el primer ciclo de Educación Infantil y regular las ratios en la normativa estatal.

Así lo ha manifestado este miércoles antes de asistir a la Conferencia Sectorial de Educación, donde ha reivindicado que el Gobierno regional se ha reunido y ha lanzado sus "compromisos" con las trabajadoras, que llevan en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril.

"Lo que vamos a pedir a la ministra es que haga los suyos, regulando y desarrollando esa modificación que hizo de la Ley Orgánica de Educación en el 2020 respecto a las ratios", ha insistido la máxima responsable de la educación madrileña.

En este sentido, ha señalado que quieren saber qué ocurrirá con las 5.000 plazas que se han convocado a través de los fondos europeos, así como si se prevé que se desarrolle la categoría docente que están reclamando las educadoras.

"Nos consta que está negociando (con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles) y creo que las comunidades autónomas tenemos derecho a saber qué pasos va a dar el Ministerio y, sobre todo, cuánto nos va a costar", ha defendido.

PREOCUPACIÓN POR LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

Por otro lado, la consejera ha indicado que les "preocupa" la convocatoria de los auxiliares de conversación, que salió la semana pasada, pero del que todavía "no tiene seguridad jurídica". Ha reclamado a Tolón que "garantice que no van a ser sancionados por el Ministerio de Trabajo".

"Lo que nos han explicado en una simple reunión informativa, que hubo el pasado día 4, no nos garantiza absolutamente nada. La Comunidad de Madrid invierte 28 millones en este programa. De los 2.800 auxiliares que tenemos, tan solo 90 pertenecen al Ministerio y es una situación que nos tienen que garantizar antes de dar salida a este programa", ha subrayado.

En esta línea, Zarzalejo ha recalcado que la Comunidad de Madrid "quiere seguir" en esta iniciativa, pero ha recalcado que es necesario "garantizar una seguridad jurídica" y de que "no van a ser sancionados ni ahora ni retroactivamente, como ha ocurrido con otras comunidades autónomas".

"NO PERJUDICAR" A LAS FAMILIAS CON LA HUELGA

Preguntada por la anunciada huelga indefinida en enseñanza pública a partir de septiembre, la máxima responsable de la educación madrileña ha pedido "no perjudicar a las familias y a los alumnos" en el próximo curso.

"Todos los ministros dicen siempre que las comunidades autónomas tenemos la responsabilidad de todo y no es cierto. El marco regulador normativo básico, en este caso en la educación, corresponde al Ministerio. Necesitamos ese marco jurídico. Las comunidades autónomas hemos hecho nuestros deberes. Ahora le toca a la ministra. El propio secretario de Estado dijo que antes del verano iban a tener una solución. Estamos esperando", ha concluido.