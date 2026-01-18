La Comunidad pone a disposición de Andalucía los hospitales y equipos de Summa tras el descarrilamiento en Córdoba

Archivo - Archivo.- Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y los equipos de Summa 112 de la región tras el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

En concreto, un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha ha descarrilado sobre las 19,45 horas en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocado que invadiera la vía contigua, por donde circulaba otro convoy procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

"Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía", ha señalado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo autonómico ha adelantado que en la estación de Atocha se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares.