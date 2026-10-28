La Comunidad pone a disposición sus hospitales para atender a los heridos y trabaja ya en los traslados

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de la Paz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición su red de hospitales para atender a los heridos del accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo) y trabaja ya en la coordinación de los traslados, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda, y la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado al menos 10 fallecidos.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.