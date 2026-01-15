La Comunidad pone en valor el papel de Madrid en el proyecto de gigafactoría de IA y pide "transparencia" al Gobierno

Archivo - El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha puesto en valor este jueves el papel de Madrid como "actor fundamental" en la candidatura conjunta con Tarragona para la gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA), un proyecto que puede movilizar una inversión público-privada de en torno a 4.000 millones de euros, pero ha pedido "transparencia" al Gobierno porque, ha denunciado, el Ejecutivo regional no conoce "datos concretos" del proyecto.

En declaraciones a los medios en la estación de Metro de Cuatro Caminos, el consejero ha recordado que en un primer momento se presentó solo con la candidatura de Tarragona para subrayar que finalmente "se ha visto que Madrid podría aportar mucho" al proyecto, "como al final se ha visto".

En concreto, a la ubicación ya decidida de la localidad de Móra la Nova (Tarragona), se suma el municipio madrileño de San Fernando de Henares para el proyecto que presentará el Ejecutivo al concurso que la Comisión Europea tiene previsto lanzar próximamente para elegir, al menos, cuatro instalaciones en distintos Estados miembros. Las gigafactorías seleccionadas deberán estar operativas entre 2027 y 2028 y podrán acceder a financiación comunitaria.

Según ha explicado el consejero, el pasado día 22 de diciembre se produjo una reunión con el ministro de Transición Digital, Óscar López sobre este asunto y el próximo lunes día 19 habrá otra con la Secretaría de Estado "para intentar ahondar en el proyecto y ver qué se compromete y qué se dedica de la Comunidad de Madrid".

"Al final, la Comunidad de Madrid, como se ha visto, es un actor fundamental para un proyecto de esta envergadura, más que nada porque es un proyecto de gigafactoría de inteligencia artificial, no solo para la mera construcción, sino lo que va a llevar detrás", ha apostillado.

De esta forma, ha dicho estar a la espera de la reunión del lunes para conocer los detalles de este proyecto, del que ha insistido que no se les ha informado de los detalles. "Daremos cuenta de la reunión con transparencia, que es lo que no ha ocurrido hasta la fecha", ha afeado al Gobierno central.

España busca posicionarse con esta iniciativa como uno de los centros neurálgicos del ecosistema europeo de inteligencia artificial al combinar capital público-privado, capacidad industrial, talento tecnológico y una "apuesta decidida por la soberanía digital", según el Ministerio de Transformación Digital.