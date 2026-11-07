La Comunidad premiará los mejores menús navideños para hacer más llevadero el ingreso hospitalario de los pacientes

Archivo - El hospital público de Getafe, Estrella Princesa 2022 al mejor menú navideño hospitalario de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid premiará los mejores menús navideños elaborados por los hospitales públicos de la región para que los pacientes que deban permanecer ingresados durante las fiestas puedan disfrutar de los platos típicos de esas fechas y hacer así más llevadera su estancia.

La iniciativa se enmarca en la décima edición del concurso de Cocina Hospitalaria Navideña 'Estrella Princesa', cuya final se celebrará el próximo 16 de diciembre en el Hospital Universitario de La Princesa, donde los cuatro equipos seleccionados elaborarán sus propuestas en directo, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El certamen, abierto a todos los centros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), busca reconocer la labor de los profesionales de restauración hospitalaria, que durante fechas como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes preparan comidas especiales para hacer más llevadera la estancia de los pacientes.

Los platos deberán elaborarse con ingredientes habituales de las cocinas hospitalarias y garantizar una alimentación nutritiva y equilibrada, ajustada a las recomendaciones de los especialistas y a las necesidades dietéticas de los pacientes.

Los hospitales interesados podrán presentar sus candidaturas hasta el 30 de noviembre, a las 15 horas. De entre todas las propuestas recibidas, el jurado seleccionará cuatro equipos finalistas, que dispondrán de un máximo de dos horas para preparar sus menús ante los miembros del tribunal.

PREMIO AL MEJOR MENÚ INFANTIL

Por tercer año consecutivo, el concurso reconocerá también la mejor propuesta gastronómica pediátrica con el premio 'Estrellita Princesa', dirigido a los hospitales infantiles y a los centros que cuentan con servicios de Pediatría.

El ganador de esta categoría se elegirá durante la primera fase del certamen y presentará su creación en la jornada final, junto a los cuatro menús seleccionados en la categoría general.

El jurado estará integrado por un representante de la Consejería de Sanidad, un paciente del Sermas, un profesional vinculado a la humanización sanitaria y un especialista de reconocido prestigio en el ámbito gastronómico.

Los trofeos serán elaborados por pacientes de los talleres del Hospital José Germain de Leganés, especializado en salud mental, mediante trabajos de forja, madera, grabado e impresión.

DIEZ AÑOS DE COCINA HOSPITALARIA NAVIDEÑA

El concurso celebra este año su décima edición consecutiva tras mantenerse incluso durante la pandemia de Covid-19, cuando en 2020 se concedió el reconocimiento 'ex aequo' a cinco finalistas ante la imposibilidad de celebrar la final presencial.

El Hospital de Fuenlabrada fue el ganador de la pasada edición, mientras que entre los centros premiados en años anteriores se encuentran La Princesa, La Paz, Getafe, el Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, Virgen de la Torre, Fuenfría, Tajo y Severo Ochoa.

En la categoría pediátrica, el Hospital Severo Ochoa se hizo con la 'Estrellita Princesa' en 2025, después de que el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús recibiera el primer galardón en 2024.