La Comunidad se prepara para un 2026 de actividad ferial intensa con epicentro en Ifema Madrid con más de 60 actividades

Archivo - Varias personas durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en Ifema Madrid, a 26 de enero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se prepara para un 2026 marcado por una actividad ferial intensa con epicentro en Ifema Madrid, el centro de referencia de la región para estas actividades, que acogerá más de 60 eventos y arranca con el plato fuerte de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) del 21 al 25 de enero.

Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que publica las ferias aprobadas hasta el momento en la región para dar difusión y publicidad de las actividades feriales a celebrar, "en beneficio del desarrollo y promoción de la actividad de los diferentes sectores económicos de la Comunidad de Madrid".

El grueso se concentra en la capital y, en concreto, en Ifema Madrid, donde se desarrollarán un total de 62 actividades. La actividad arranca del 12 al 14 de enero con PMG Promogift, el Salón Internacional del Regalo Promocional, que celebrará su décimo octava edición.

En ella se dará a conocer la oferta más novedosa de más de 160 empresas del sector de la Publicidad a Través del Objeto (PTO) procedentes de 12 países (Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal y Reino Unido), en una superficie de 6.041 metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 7,3% con respecto a la de la anterior convocatoria de 2025.

El punto más álgido llega cada año en enero de la mano de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que este año tiene a México como país socio y vuelve a convocar al mercado mundial del sector con el objetivo de impulsar el negocio, la cooperación institucional y el intercambio de conocimiento en un momento de inflexión para la industria.

Bajo el lema 'Donde empiezan los viajes', Fitur invita a participantes y visitantes a comprender la sostenibilidad como un valor que impulsa la competitividad de los destinos y fortalece la estructura global del turismo.

Otra de las citas destacadas en enero serán Intergift, del 4 al 7 de febrero, y Bisutex y Momad, del 5 al 7 de febrero. Intergift, la Feria Internacional del Regalo y la Decoración, contará con más de 250 marcas que ya han confirmado su participación para formar parte de la convocatoria, y articula su propuesta en torno a las áreas de Editores Textiles, Interior Design & Deco y Gift. De este modo, fabricantes, editores, distribuidores y marcas especializadas se reunirán en un entorno estratégico para el negocio donde podrán descubrir las últimas novedades de la industria.

Por su parte, Bisutex, el gran escaparate de la bisutería y los complementos, será encuentro de tendencias, innovación y nuevas oportunidades de negocio en los pabellones 6 y 8 del Recinto Ferial; y coincidirá con Momad, el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios que en el pabellón 10 ofrecerá un recorrido por las últimas tendencias en textil, calzado y accesorios, donde la sostenibilidad y la moda española marcarán el ritmo de la temporada.

Destaca también la celebración de la Japan Weekend, el 14 y 15 de febrero; Sicur, del 24 al 27 de febrero, y ARCOMadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que este año tendrá lugar del 4 al 8 de marzo. En 2026, esta última celebrará su 45ª edición con 'ARCO2045: El futuro', por ahora como tema central y dos espacios dentro de la feria que invitarán a reflexionar sobre posibles futuros y lenguajes tentativos del arte con el fin de vislumbrar nuevos horizontes.

También en marzo tendrá lugar Expodental e Iberzoo Propet, ambas del 11 al 13 de marzo, y Aula, que durará hasta el 15 del mismo mes. La primera de ellas reforzará su carácter profesional y facilitará la conciliación personal, en un evento clave para la industria dental y punto de encuentro para odontólogos, higienistas, protésicos y auxiliares; mientras que Iberzoo se centra en la industria del animal de compañía reuniendo a más de 21.000 profesionales y más de 240 empresas expositoras.

Por su parte, Aula estará una vez más dirigido a estudiantes 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, familias con hijos en edad de elegir su futuro o profesores y orientadores. Universidades públicas y privadas, centros de formación profesional, enseñanzas de idiomas, profesiones en las fuerzas armadas, estudios formativos orientados a la capacitación en oficios, servicios a estudiantes, empresas y otros centros académicos presentes en Aula están listos para compartir información y guiar en la búsqueda de vocación.

Será el turno también de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, del 18 al 21 de marzo, que contará con la participación de 30 diseñadores y quiere consolidar su posicionamiento como plataforma de referencia para el diseño español.

En mayo le toca a Sima, el encuentro internacional de referencia para el sector inmobiliario residencial en un espacio que conecta a profesionales, inversores y público general; y The District en septiembre, el mayor evento europeo del sector inmobiliario, que ha elegido Ifema Madrid para 2026 y donde prevén la asistencia de 15.000 profesionales

Un mes más tarde, se desarrollará Fruit Attraction (6-8 octubre) y Salón Look (30 de octubre-1 de noviembre) y el año se cerrará con Gamergy, uno de los eventos físicos más importantes de entretenimiento y esports.

Además, la Comunidad de Madrid también ha aprobado la celebración de otras actividades en diferentes espacios como es el caso de Art Madrid (4-8 de marzo) en la Galería de Cristal de Palacio de Cibeles en la capital, JustMad en el Palacio de Neptuno (5-8 de marzo) o Sicampo en el Hipódromo de la Zarzuela (8-10 de mayo).

A esto se suma el Mercado del Siglo de Oro en el caso histórico de Navalcarnero (28-30 de agosto), la Feria Meedieval de Buitrago de Lozoya (3-6 de septiembre), la Feria de Vehículo de Ocasión de Alcobendas (16-20 de septiembre) o BeerMad en Casa de Campo (25-27 de septiembre).