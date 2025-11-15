La Comunidad prepara un decreto para reforzar la trazabilidad de las aceitunas desde su recolección hasta la almazara

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha elaborado un proyecto de decreto para establecer un sistema obligatorio de trazabilidad de las aceitunas con el fin de garantizar el seguimiento del producto desde su recolección en las explotaciones hasta su entrada en las almazaras o centros de almacenamiento.

El texto, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, responde a la necesidad de reforzar los controles ante el aumento del valor del aceite de oliva y la importancia estratégica del sector, considerado "pilar fundamental" del sistema agroalimentario español.

Esta medida busca igualmente proteger no solo al agricultor, sino también la calidad del producto y poder prevenir robos en las cosechas, según se desprende del texto del proyecto. Además, pretende garantizar la identificación de las aceitunas desde su origen y permitir que, ante cualquier incidencia, se pueda conocer su procedencia y determinar responsabilidades.

PRINCIPALES MEDIDAS

Entre sus principales medidas, establece que los titulares de explotaciones oleícolas deberán estar inscritos en el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) y registrar entradas y salidas de aceituna.

Además, será obligatorio el uso del Cuaderno de Acompañamiento y Trazabilidad de la Aceituna (CATA) para cualquier traslado del fruto, salvo cantidades inferiores a 25 kilos destinadas al autoconsumo.

Por su parte, los establecimientos de recepción deberán conservar durante dos años estos registros de trazabilidad y vincularlos con los documentos CATA.

Asimismo, se prevé que se fijen requisitos detallados para la cumplimentación del cuaderno, que incluirá identificación del productor, parcela de origen, estimación de peso, destino y diligencia de pesaje.

La Administración autonómica y las autoridades locales y estatales podrán realizar controles específicos o integrados en otros programas de inspección, incluidos operativos con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para prevenir sustracciones y garantizar la trazabilidad durante el transporte.

El incumplimiento de las obligaciones podrá constituir infracciones tipificadas en la ley de sanidad vegetal, con posibles sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.

El proyecto también establece mecanismos de coordinación entre Comunidad de Madrid y ayuntamientos, que deberán mantener información actualizada sobre instalaciones de depósito o eliminación de aceitunas intervenidas y sobre las policías locales responsables del control de estos procesos.