La Comunidad se prepara para las elecciones autonómicas de 2027 con un primer contrato para imprimir sobres y papeletas

Archivo - Sobres de las elecciones a la Asamblea de Madrid en una urna del Colegio Público Asturias en el distrito Puente de Vallecas, a 4 de mayo de 2021, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ya ha iniciado loas preparativos para las elecciones autonómicas de mayo de 2027 con la puesta en marcha de un amplio dispositivo tecnológico y logístico para el desarrollo de la jornada electoral y el seguimiento en tiempo real de los resultados, con un primer contrato para imprimir sobres o papeletas.

En este sentido, el Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles un informe sobre la asistencia técnica que se prestará durante todo el proceso, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

En la Real Casa de Correos se instalará el Centro de Proceso de Datos (CPD) para la captación, transmisión y tratamiento de los resultados de todas las mesas electorales de la región. Este operativo proporcionará, además, soporte informático a la Junta Electoral Provincial a lo largo de todo el día.

Para ello, esta misma semana se publicará una licitación que alcanza los 3,6 millones de euros. Además, se habilitará el Centro Logístico en La Garena (Alcalá de Henares) donde se irá realizando la clasificación y el reparto de papeletas, sobres, impresos, actas, urnas, cabinas, soportes señalizadores y todo el material.

SOBRES, PAPELETAS Y DOCUMENTACIÓN

Asimismo, el Ejecutivo regional pondrá en marcha, a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el contrato para la impresión, suministro y distribución de sobres, papeletas y el resto de la documentación necesaria para las elecciones a la Asamblea de Madrid.

Este servicio incluirá también la entrega de este material a los municipios, así como el envío de la documentación específica destinada a los madrileños residentes en el extranjero que ejerzan su derecho al voto. Se estima que se impriman aproximadamente 120 millones de papeletas.

Para el caso del voto por correo tanto de los madrileños ausentes, como para los residentes en el extranjero o los temporales (CER+CERA+ERTA), se prevé que se realicen 21 millones de papeletas electorales.

A estos contratos se sumarán en los próximos meses otros servicios complementarios, como el transporte de miembros de mesa en la ciudad de Madrid, la elaboración y envío de los kits de voto accesible adaptado a personas con discapacidad, así como un servicio de intérprete en lengua de signos.

NUEVOS CANALES DIGITALES

Asimismo, la Puerta del Sol volverá a ser uno de los principales puntos de referencia para el seguimiento de la jornada electoral gracias a la instalación de pantallas exteriores que permitirán consultar en tiempo real los resultados oficiales.

A ello se sumará una estrategia digital reforzada con nuevas herramientas de información para los ciudadanos, entre ellas una aplicación móvil específica que ofrecerá contenidos actualizados desde el inicio de la convocatoria y que estará integrada en Cuenta Digital, ampliando así los servicios digitales de la Administración regional.

Además, se incorporan medidas específicas de ciberseguridad para proteger las infraestructuras que intervienen en el proceso, garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de los sistemas de información.