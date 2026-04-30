Comunidad se prepara ante emergencias sanitarias con un plan "pionero": vigilancia, coordinación y capacidad operativa

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - EUROPA PRESS

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes su nuevo Plan de Preparación y Respuesta frente a Emergencias de Salud Pública, "pionero" en España en adaptarse a la normativa europea, con el que hacer frente a riesgos biológicos, químicos o ambientales presentes y futuros y que está guiado por los principios de una estructura clara de gobernanza, vigilancia avanzada y capacidad operativa inmediata.

Se trata de un documento estratégico en el que "se detalla el marco de actuación para anticipar, detectar y responder de forma coordinada ante cualquier amenaza que pueda afectar a la salud de los madrileños", elaborado por la Dirección General de Salud Pública, y con el que la región se convierte en la primera comunidad en cumplir la exigencia de la Unión Europea, que en 2022 adoptó el Reglamento sobre amenazas transfronterizas graves para la salud, de obligado cumplimiento por cada estado miembro y Administraciones territoriales.

El plan ha sido presentado este viernes en un acto en el Hospital Enfermera Isabel Zendal por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que ha destacado que se trata de estar "continuamente preparados" para dar una respuesta adecuada, de forma que se revisará anualmente y atenderá "cualquier tipo de amenaza", siempre pensando en la posibilidad de establecer los mecanismos de coordinación no solo a nivel sanitario sino también con otros sectores.

"Lo más importante es estar preparado para dar una respuesta inmediata y eficaz", ha indicado la directora general de Salud Pública, que ha puesto como ejemplos de situaciones previas vividas ya en la región como los primeros casos de sarampión en 2024 y la respuesta de salud pública, o el brote de 'mpox' en la Comunidad que se inició en 2022 y ha apuntado a los virus, principalmente respiratorios, como desafíos futuros.

Entre otros aspectos, ha remarcado que se asienta en pilares como la gobernanza, con un comité de coordinación encargado de ofrecer una respuesta integral, así como la preparación, con la detección temprana y evaluación de riesgos para determinar las actuaciones adecuadas, donde se incluye también la formación de los profesionales con, por ejemplo, simulacros. Todo ello, junto a la actualización constante de los planes de contingencia de los centros sanitarios públicos y las reservas estratégicas.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

En detalle, as principales líneas de acción del Plan son la vigilancia integrada de enfermedades, amenazas y vulnerabilidades; el sistema de alerta temprana que integra salud humana, animal y ambiental; la resiliencia del sistema sanitario y el mantenimiento de servicios esenciales, y las unidades especializadas para enfermedades infecciosas de alto riesgo.

También el refuerzo de la capacidad diagnóstica; la atención especializada para enfermedades infecciosas de alto riesgo; la comunicación de riesgos y lucha contra la desinformación, y la formación y el entrenamiento continuado de los profesionales.

Otra línea de acción fundamental es disponer de una reserva estratégica sanitaria con un inventario y la actualización de distintos componentes (equipamientos, materiales, equipos de protección personal, medicamentos y vacunas estratégicas, recursos de laboratorio y de soporte vital, entre otros). Asimismo, se han actualizado todos los planes de contingencia de los centros sanitarios públicos con el objetivo de estar preparados ante una posible amenaza y poder ofrecer una respuesta eficaz.

El documento también incluye, por otra parte, un modelo operativo de respuesta por niveles, desde la alerta inicial hasta la desactivación y fase de recuperación. Participan en el mismo la Dirección General Asistencial en coordinación con los centros directivos con competencias en organización y gestión de recursos. También cuenta con el asesoramiento de sociedades científicas e incorpora las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la normativa estatal en materia de vigilancia y emergencias sanitarias.

Según ha remarcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña, se trata del primer plan que se presenta siguiendo las normas europeas, siendo "pioneros" en proteger a la población. "Es muy ambicioso y muy moderno porque se anticipa a las amenazas, nos dice qué hay que hacer y coordina la respuesta necesaria", ha resaltado Matute, que ha apuntado que se trata de un documento "vivo" que se irá adaptando a las necesidades.

EL PAPEL DEL SUMMA 112

La máxima responsable de la Sanidad madrileña ha visitado las diferentes infraestructuras y recursos que el Summa 112 podría desplegar ante amenazas NRBQ (nuclear, radiológico, biológico y químico), entre ellos las estaciones de descontaminación, de especial importancia en situaciones con agentes químicos o biológicos.

Además, ha conocido a los profesionales que integran el Equipo Especial de NRBQ, formado por médicos, enfermeros y técnicos en emergencias sanitarias, con entrenamiento y formación especializada, junto con el material que usan para protegerse y actuar ante estas situaciones.

En declaraciones a los medios, José Ramón Delgado, del departamento de Catástrofes del Summa 112, ha explicado que se trata de un "equipo dinámico, vivo" que va cambiando "en procedimiento, en número de personas y en protocolos" pero que, en cualquier caso, cuenta con una experiencia de más de una década y va actualizando procedimientos y trabajando en conjunto con distintas agencias.

Según ha resaltado, el último caso real en el que han participado ha sido el traslado de una persona afectada por una enfermedad derivada de la picadura de una garrapata y que tuvo que ser trasladada "en cápsula" desde un hospital de la Comunidad de Madrid hasta el Hospital Carlos III para su tratamiento.

El Summa 112 juega un papel esencial en este plan, siendo el encargado de la respuesta inicial en coordinación con Salud Pública, labor que se lleva a cabo desde su Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias, ubicado precisamente en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal. La consejera también ha recorrido el Laboratorio de Microbiología, Aguas y Alimentos, cuyos profesionales están cualificados para analizar diferentes microorganismos y sustancias tóxicas que puedan provocar brotes epidémicos y una emergencia sanitaria.