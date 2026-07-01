La Comunidad prepara una nueva Ley de Accesibilidad con nuevas medidas en urbanismo, transporte o naturaleza

Plaza de Chamberí, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). - JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

BATRES, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid actualizará la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas mediante una nueva normativa que sustituirá a la vigente desde 1993, que contempla nuevas medidas en urbanismo, transporte o naturaleza.

El objetivo es adaptar el marco legal a las necesidades actuales para mejorar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad y de otros colectivos, según ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este miércoles, ha autorizado la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública previa que permitirá recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas en esta materia.

Todos los interesados contarán con un plazo de 20 días para realizar sus sugerencias a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En este sentido, la futura ley incluirá nuevas medidas para alcanzar la integración en ámbitos como el urbanismo, la edificación, el transporte o el medio natural. Entre las novedades previstas, la norma regulará las condiciones de acceso a espacios naturales protegidos o los criterios de accesibilidad que deberán cumplir instalaciones temporales y elementos de carácter provisional, como carpas, escenarios o andamios.

Además, incorporará obligaciones y requisitos aplicables tanto a las promociones de vivienda de nueva construcción como a la rehabilitación de edificios existentes, reforzando al mismo tiempo los mecanismos de control mediante evaluaciones periódicas e indicadores específicos para comprobar su cumplimiento, así como un régimen sancionador para los casos de incumplimiento.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es establecer las condiciones de accesibilidad necesarias para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida de forma autónoma, accesible y segura, con una participación plena y efectiva en la sociedad, eliminando situaciones de discriminación y desigualdad debido a la existencia de barreras físicas, sensoriales o cognitivas.