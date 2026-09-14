La Comunidad presenta alegaciones ante la JEC para que se tenga en cuenta última residencia y no "arraigo" en el CERA

Archivo - Mesa electoral del CEIP Emperador Carlos V de Getafe que este año actúa como colegio electoral para las elecciones generales 23J, a 22 de julio de 2023, en Getafe, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) para que se tenga en cuenta la última residencia que se pueda acreditar y no el "arraigo" en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) con el objetivo de que el Gobierno central no "manipule los censos", especialmente con el voto exterior después de fallo del Tribunal Supremo con la conocida como 'ley de nietos'.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. En el escrito presentado, se pide a la Junta Electoral Central que traslade a las oficinas consulares que sólo puedan inscribirse en el CERA para las elecciones a la Asamblea de Madrid aquellas personas que acrediten documentalmente que su ascendiente tuvo su última residencia en un municipio de la región, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía.

Fue la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que avanzó esta acción en el Debate de Estado de la Región (DER) después de que el Tribunal Supremo resolviera suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el CERA y que consiguieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos', salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

"Pedro Sánchez sabe que tiene perdidas las próximas elecciones y alguien tiene que ponerle freno en su intento de adulterar el proceso electoral", ha afirmado el consejero.

Ahora la Comunidad solicita que el registro en una localidad de Madrid se haga sólo cuando la persona lo pueda acreditar, y nunca de forma automática por defecto cuando no puede demostrar un municipio de procedencia en España.

De esta forma, se descartarían criterios como el de "mayor arraigo" recogido en el acuerdo de la Junta Electoral Central, un concepto "indeterminado que choca con el Estatuto de Autonomía", aseguran desde el Gobierno regional.