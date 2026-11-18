Manual de Arqueología de la Arquitectura de la Comunidad de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles el Manual de Arqueología de la Arquitectura, una publicación especializada en el estudio de las construcciones históricas creada por el Museo Arqueológico y Paleontológico regional y el Colegio Profesional de Arqueología de Madrid.

La obra compone el noveno volumen de la serie 'Cursos de formación permanente para arqueólogos', aborda una disciplina que estudia los edificios como documentos históricos para conocer las formas de vida, la organización social y las relaciones de poder de las comunidades del pasado, tal y como ha detallado el Gobierno autonómico en un comunicado.

El análisis de las técnicas constructivas, las sucesivas transformaciones y la distribución de los espacios permite reconstruir la evolución de estas estructuras y obtener información sobre las sociedades que las levantaron, habitaron y modificaron.

Esta metodología cuenta con aplicaciones en la investigación, gestión y conservación del patrimonio histórico, así como en proyectos arqueológicos, intervenciones de restauración, rehabilitación de inmuebles y estudios urbanos.

La obra ha sido editada por Agustín Azkarate Garai-Olaun, catedrático de Arqueología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Rebeca Blanco Rotea, investigadora del Laboratorio de Paisajes, Patrimonio y Territorio de la Universidade do Minho, en Portugal; y Manuel Castro Priego, profesor titular de Arqueología y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá (UAH).