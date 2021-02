El plan 'Reactivamos Madrid' de la Comunidad para recibir los fondos europeos: 214 proyectos y 28 reformas

"La opacidad y el partidismo no tendrán cabida en este momento decisivo", ha recalcado la presidenta

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, han presentado este miércoles la Estrategia para la Recuperación y Resiliencia 'Reactivamos Madrid' diseñada para la recepción de 22.371 millones de euros de los fondos europeos, que debe validar el Gobierno central.

Consta de más de 200 proyectos que buscan ser eje conductor del "Madrid de 2030, que tendrá lo mejor de hoy y aprovechará lo mejor de lo que está por venir". Además, lanzan una hoja de ruta con 28 reformas estructurales.

"Madrid continúa en pie. Echando de menos a muchos de nuestros conciudadanos y seres queridos, a muchas personas convalecientes, pero con el afán de seguir en pie. Y, sobre todo, con más ganas que nunca de dejar atrás esta terrible pandemia, de vivir, de progresar", ha señalado la presidenta madrileña en el acto, en la Real Casa de Correos.

A la cita han asistido, además de los consejeros de la Comunidad de Madrid, CEIM, CC.OO., UGT, la Asociación Desarrollo Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), la Asociación de Trabajadores Autónomos-ATA de la Comunidad de Madrid y la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF).

El mayor porcentaje de las inversiones (41,4%) se han planificado para destinarlas en materia de cohesión social y territorial, mientras que un 31,6% se dirigen a políticas de transición ecológica y un 27% a proyectos transformación digital, en consonancia con los objetivos marcados por la UE.

"SOMOS EL OBJETIVO A BATIR"

Ayuso ha hecho hincapié en que "los datos del mercado de trabajo, la creación de empresas y la inversión extranjera" sitúan a la región "como el principal motor económico de España". "Por eso Madrid es el objetivo a batir por políticas intervencionistas y liberticidas. Somos el espejo que pone en evidencia que otra forma de gobernar es posible", ha remarcado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que en la Comunidad son "la referencia por méritos propios" y, aunque no considera responsable "hacer llamamientos" al optimismo ante la situación actual, considera que en sus manos está "que la recuperación económica sea sólida y capaz de llegar a los ciudadanos".

Para Ayuso, la buena noticia es que no están solos sino que se cuenta con la Unión Europea. "Nuestros socios están haciendo el mayor esfuerzo de la historia de la Unión para sacar adelante este Plan de Transformación y Resiliencia, y nosotros tenemos que estar a la altura", ha recalcado.

AYUSO: "MÁS DUDAS QUE CERTEZA"

Así, ha incidido en que están centrados en "poner los fondos europeos a trabajar para reactivar Madrid". En este punto, ha pedido al Gobierno central "compromiso y transparencia". "La opacidad y el partidismo no tendrán cabida en este momento decisivo", ha señalado, al tiempo en el que incidido en que casi cuatro meses después siguen "con más dudas que certezas" acerca del mecanismos de recuperación.

La presidenta de la Comunidad ha sostenido que no cuentan con información y ha censurado que la "concentración de las decisiones" se produzca en la oficina del jefe de Gabinete, Iván Redondo, ya que genera una "sensación generalizada de arbitrariedad y uso partidista". Además, ha denunciado el "agravio comparativo" de 422 millones de euros con respecto a Cataluña.

AGUADO: TRANSFORMAR LA REGIÓN

En su turno, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha agradecido a la Unión Europea que les tienda la mano para ofrecerles "una nueva oportunidad para seguir progresando como región".

Aguado ha puesto en valor que los proyectos que presentan vienen acompañados de reformas y ha recordado que la UE "no es un cajero al que se pueda acudir a sacar dinero" y los fondos "no son para tapar agujeros a consecuencia del Covid-19", sino que es un dinero "exclusivamente para la transformación de la región".

No obstante, Aguado ha criticado que el Gobierno de España se interponga entre estos fondos y la Comunidad dado que es el que tiene "la última palabra" a la hora de autorizarles estos proyectos. Para Aguado, es lamentable la "forma arbitraria" en la que se asignan las cantidades a las autonomías.

"No tenemos la garantía de que ese dinero vaya a llegar. Me preocupa mucho que sean Sánchez e Iglesias los que decidan dónde van esos fondos y los entiendan como un botín de guerra que repartir y no como una oportunidad histórica para transformar nuestro país y región", ha lanzado el vicepresidente.

SIETE LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Por su parte, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido que la Comunidad de Madrid está preparada para impulsar la reactivación de la región con la ayuda de los fondos y ha detallado las inversiones que tienen en mente acometer.

Así, ha señalado que se fijan siete líneas estratégicas. La primera es 'Economía productiva, competitiva, industrial e innovadora' para la que tienen preparadas reformas de más de 5.100 millones. En concreto, se ha referido a la futura Ley de Mercado Abierto o los proyectos de recuperación para pequeñas y medianas empresas y su digitalización.

Además, buscan un 'Sistema sanitario resiliente y fortalecido', en lo que se incluyen la renovación de importantes centros, el refuerzo del sistema ante futuras pandemias o emergencias e ideas como el desarrollo de una plataforma logística regional y la creación de un sistema de creación de alarmas o de conservación de vacunas.

Desde el Gobierno madrileño, también recalcan como una de sus metas el 'Empleo de calidad y refuerzo de la cohesión social'. Estos proyectos van desde la transformación integral de los servicios de empleo, la automatización de procesos y la inversión en núcleos despoblados.

También apuestan por una 'Administración digital, conectada y ágil' así como por un 'Modelo avanzado de sostenibilidad' (a lo que destinarán 4.400 millones) que tiene "muy presente" la necesidad de un plan de rehabilitación de viviendas, según ha desgranado el titular de Hacienda.

Por último, inciden en la 'Movilidad sostenible, inteligente y segura' con líneas como "el posicionamiento de Madrid como referente en el sector aeronáutico" o la mejora del Metro y en un 'Sistema educativo para los profesionales del futuro'.

Esta estrategia cuenta con propuestas de empresarios, de los agentes sociales y del dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Asamblea de Madrid. Además, se creará un grupo de trabajo para que los agentes sociales participen a lo largo de su desarrollo.