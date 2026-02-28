La Comunidad realiza casi 3.800 consultas diarias de Salud Bucodental en Atención Primaria

Unidad de salud bucodental en un centro de atención primaria de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha realizado el pasado año 938.345 consultas de Salud Bucodental en Atención Primaria, lo que supone una media de 3.739 atenciones diarias para la prevención, diagnóstico precoz y seguimiento de patologías en todas las etapas de la vida.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la región cuenta con 86 Unidades de Salud Bucodental (USBD) integradas en el primer nivel asistencial, formadas por odontólogos, higienistas y auxiliares que trabajan de manera coordinada. Todos los ciudadanos tienen asignado un dentista de referencia y pueden solicitar cita en su centro de salud o a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual.

En el marco de la campaña 'Cerca de ti', que durante el mes de febrero se ha centrado en estas prestaciones, la Consejería de Sanidad ha destinado 8 millones de euros para financiar tratamientos dentales complejos a menores de 16 años, así como prótesis dentales, tratamientos de caries y limpiezas a mayores de 80 años.

Hasta el pasado mes de enero, un total de 9.000 personas se han beneficiado de estas prestaciones, desarrolladas mediante convenios entre la Consejería y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región. Para acceder a estos servicios, los usuarios deben acudir primero al dentista de su centro de salud, que les derivará a las clínicas adheridas al programa cuando sea necesario.

Además, la Atención Primaria madrileña ofrece coberturas específicas a mujeres embarazadas, que incluyen revisión dental, asesoramiento sobre dieta y salud bucodental, aplicación de flúor y limpiezas cuando proceda. También se deriva a las USBD a menores de entre dos y cuatro años para una primera revisión y valoración del riesgo de caries, pudiendo recibir tratamientos preventivos como flúor, selladores o limpiezas.