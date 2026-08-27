La Comunidad rechaza "cualquier tipo de reparto" de menores migrantes de Ceuta y exige el retorno con sus familias

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el Ministerio de Política Territorial, a 16 de julio de 2026, en Madrid (Es - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha rechazado "cualquier tipo de reparto" de menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta y ha exigido el retorno con sus familias.

Así lo ha expresado este jueves a los medios de comunicación antes de asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas abordarán la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a la infancia migrante en Ceuta.

"Asistimos exclusivamente en apoyo a Ceuta, a esa ciudad autónoma que sigue abandonada por el Gobierno de España. Vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España que actúe, que proteja las fronteras y que ponga más medios al servicio de Ceuta y de todas las comunidades autónomas que reciben llegadas masivas de inmigrantes de forma irregular", ha subrayado.

El Ministerio busca añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península. Al respecto, la consejera ha censurado esta acción por ser "absolutamente ilegal".

"El órgano colegiado aprobó un orden del día y no contiene ese punto, con lo cual nosotros vamos a votar en contra de que se incluya ese punto. El Gobierno de España tiene que resolver un problema que ha generado en Ceuta por no proteger las fronteras cuando sabía lo que iba a suceder", ha recalcado.

En este sentido, Dávila ha señalado que "todas" las comunidades autónomas "están sufriendo esta política migratoria temeraria" del Ejecutivo central. Ha alertado de que están recibiendo "de forma masiva a menores en este tipo de situaciones desde hace ya tres años".

"Lo que estamos pidiéndole al Gobierno es que no provoque estas situaciones, que no utilice a los menores como paquetes por mero interés político. Entre otras cosas porque, por ejemplo, excluyó a comunidades autónomas de un reparto por su propio interés político, como fue la exclusión de Cataluña y el País Vasco en el último reparto forzoso que se hizo a las comunidades autónomas", ha censurado.

Al hilo, la consejera ha aseverado que les "preocupa" la situación de los menores, pero especialmente la que "está generando Pedro Sánchez" con una política "de repartos forzosos y de puertas abiertas que se está llevando, además, muchas vidas por delante".

"Venimos a apoyar a Ceuta que está asumiendo en solitario, con un Gobierno de España que le ha dejado absolutamente abandonado, una situación absolutamente dramática. Nosotros estamos aquí para apoyar a Ceuta, pero no para apoyar la inacción del Gobierno de España", ha concluido.